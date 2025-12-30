Соавтор Counter-Strike признался, что жалеет об уходе из Valve, но не считает свой выбор ошибкой

Один из создателей оригинального Counter-Strike Минь «Gooseman» Ле рассказал, что иногда испытывает сожаление из-за ухода из Valve на раннем этапе жизни культового шутера. По его словам, многие бывшие коллеги, с которыми он до сих пор общается, добились серьёзного финансового благополучия благодаря успеху серии.

Ле напомнил, что в начале 2000-х Valve пригласила его и Джесси Клиффа превратить популярный мод Half-Life в полноценную игру. Однако спустя несколько лет разработчик понял, что Counter-Strike практически не меняется, а предложенная работа над Counter-Strike: Source сводилась лишь к обновлению графики. Сам Ле хотел заниматься принципиально новым проектом.

После мирного расставания с Valve он пошёл по более сложному пути: основал собственную студию, работал над Tactical Intervention, а затем участвовал в разработке Rust и проектов Pearl Abyss. Разработчик признаёт, что, оставшись в Valve, мог бы уже уйти на пенсию, но подчёркивает — выбранная дорога дала ему куда больше в профессиональном и личном плане.

По словам Ле, этот опыт позволил увидеть индустрию с разных сторон и помог ему вырасти как разработчику, даже если финансово он упустил шанс стать частью одного из самых прибыльных брендов в истории видеоигр.