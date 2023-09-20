Согласно тизеру Valve, релиз Counter-Strike 2 состоится на следующей неделе

Ожидается, что Counter-Strike 2 выйдет на следующей неделе после не столь загадочного тизера от разработчика Valve в Твиттере.
В своем твите официальная команда разработчиков Counter-Strike спросила, что будут делать фанаты в следующую среду, то есть 27 сентября. Многие полагают, что это подтверждает, что Counter-Strike 2 наконец-то выйдет 27 сентября, что дает нам всего семь дней на ожидание.
Counter-Strike 2 — это масштабное обновление CS:GO, представленное ранее в этом году. Было обнаружено множество новых функций: от полностью переработанных дымовых гранат до новых визуальных эффектов, скорости движения и скорости сервера для удаления системы тиков. Все основные карты также подверглись фейслифтингу, а некоторые были полностью переработаны. Хотя технически CS2 выйдет как бесплатное обновление для CS:GO, по сути CS2 — это совершенно новая игра.
Слишком рано, получил бетку CS2, она совсем не отполирована, стрельба приятнее в CS GO, надеюсь насильного перехода на CS2 не будет.
Не будет. Они параллельно будут работать
Это хорошо)
Дали давно доступ. Я как самый внимательный человек заметил буквально неделю назад. Так на паблике побегал. Гранаты ток прям очень эффектные ничего за ними не видно какое то время, даже если это не дымовые.
Фпс конечно низковат, но думаю оптимизируют еще получше. Но тут прям не критично, с моим кудахтер не стоит жаловаться. Скорее я думаю о широкой массе игроков в данном случае.
К звуку стрельбы конечно привыкать надо, да и сама стрельба как то поменялась.
Там будет прицеливание или нет? А то мне непривычно
Для подобных казуалов есть ауги)
Почему эта игра получила цифру 2 в названии? На основании чего? На основании того, что тона с холодных поменялись на теплые и игра стала похожа на оверватч?
А так то игра недоделана, неоптимизированная и имеет огромное количество багов и недоработок, но уже через неделю этот кусок мусора собрались выкидывать в релиз
Кушайте, не обляпайтесь
Сорс2 по идее