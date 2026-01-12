Сообщество Counter-Strike 2 два года подряд получает звание "самого токсичного" фанатского сообщества

Ричард Льюис, организатор премии Gonzo Awards, сообщил результаты ежегодного антипремии, присуждаемой наиболее неприятному фан-сообществу в игровой индустрии. И победитель, как и следовало ожидать, практически никого не удивил.

В 2025 году статус «Most Irritating Fanboys» вновь был присвоен так называемому «сообществу CS2». Таким образом, фанаты Counter-Strike 2 стали первыми после «французов» в начале 2010-х годов, кто получил эту сомнительную премию два года подряд.

По мнению автора, сейчас диалог вокруг CS2 все больше напоминает бесконечный поток жалоб, истерик и взаимоненависти. Огромное количество геймеров ожидают, что в CS2 все будет точно так же, как CS:GO, которую одни и те же люди критиковали годами, при этом почти ежедневно получая новый контент — в противном случае игра «мертва».

Особое внимание Льюис уделяет темам пинга и читеров и subtick, при этом subtick стал универсальным козлом отпущения, понятием, которым объясняют все, что пошло не так, даже не зная, что оно на самом деле означает. На его взгляд, в большинстве своем жалобы связаны не с реальными проблемами игры, а со слабыми ПК, плохим интернетом или непониманием базовой механики.

Немалую долю критики вызвала постоянная паранойя вокруг читеров и VAC. Стоит Valve обновить античит, как его сразу провозглашают «сломанным». Начинаются волны банов — компанию снова обвиняют, но уже в «фальшивых наказаниях». По этой логике, отмечает автор, Valve просто не может поступить «правильно». Также Льюис обращает внимание на токсичную реакцию сообщества на любые анонсы Valve. Даже обычные анонсы, не связанные напрямую с обновлением игры, считаются «доказательством» того, что разработчики больше не работают над CS2.

В итоге получается суровый, но понятный вывод: что бы ни делала Valve, Counter- Strike в 2026 году снова ждет год непрекращающегося нытья и недовольства. И, как иронично замечает Ричард Льюис, нынешние игроки в CS прекрасно иллюстрируют известную фразу: «Ад — это другие люди».