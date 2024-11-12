Сотрудник Major "сломал" мышь Twistzz - Team Liquid уступила в первой игре на RMR по CS2

Игрок команды Liquid Рассел "Twistzz" Ван Далкен выразил недовольство организацией турнира Perfect World Shanghai Major 2024: American RMR по Counter-Strike 2. По его словам, из-за небрежного обращения администратора с его устройствами могла пострадать игровая мышь. Во время настройки мышь несколько раз переподключали, что, по его мнению, ухудшило ее работу прямо перед матчем. Тем не менее, Twistzz и его команда оставались сосредоточены на игре, несмотря на технические неполадки.

Team Liquid не удалось одержать победу в своем первом матче на турнире: команда проиграла Wildcard Gaming со счётом 12:16. Теперь Twistzz и его товарищи по команде готовятся к следующей игре, где их противником станет ещё одна команда, потерпевшая поражение в стартовом раунде. Напомним, что Perfect World Shanghai Major 2024: American RMR продлится с 12 по 15 ноября, и 16 команд будут бороться за семь слотов на основном этапе чемпионата.