Сравнение производительности CS:GO и CS2 - FPS значительно упал

Пользователь Twitter под ником ThourCS провел тест потребления ресурсов ПК в CS:GO и Counter-Strike 2. Он опубликовал результаты сравнения в своем аккаунте.
Для теста пользователь использовал сборку ПК с процессором Intel Core i5-12400F, видеокартой GeForce GTX 1660 Ti и 16 ГБ ОЗУ. Он поставил разрешение 1280x960 в обеих версиях шутера. В CS2 ThourCS также отключил функцию NVIDIA Reflex. Для сравнения фанат запустил игры на пустом сервере, а также в оффлайн-режиме Deathmatch с добавлением десяти ботов.
Производительность CS2 и CS:GO на пустом сервере:
- Использование видеокарты — 83% (CS2) против 63% (CS:GO).
- Использование процессора — 83% против 63%.
- FPS — 520 против 810.
- Фрейм-тайм — 3 мс против 1,2 мс.
Производительность CS2 и CS:GO в офлайн-режиме с ботами:
- Использование видеокарты — 70-73% (CS2) против 40-43% (CS:GO).
- Использование процессора — 33% против 24%.
- FPS — 345 против 475.
- Фрейм-тайм — 2,1 мс против 1,3 мс.
Результаты теста в CS2 в оффлайн-режиме с ботами
Результаты теста в CS:GO на пустом сервере
Результаты теста в CS2 на пустом сервере
Результаты теста в CS:GO в оффлайн-режиме с ботами
Результаты теста в CS2 в оффлайн-режиме с ботами
Результаты теста в CS:GO на пустом сервере
Результаты теста в CS2 на пустом сервере
Результаты теста в CS:GO в оффлайн-режиме с ботами
Результаты теста в CS2 в оффлайн-режиме с ботами
Выход CS 2 запланирован на лето 2023 года. С 22 мая проходит закрытое бета-тестировании шутера, приглашение выдается некоторым игрокам в главном меню CS:GO.
У меня на оборот на мираже было около 300-350 фпс, стало 400 и больше, и на дасте было 250-320, стало от 350 и выше.
ну хз, у меня всё как в кс го, разницы не вижу пока что.
надеюсь все кто играл в 15 фпс ммы ливнут с игры навсегда до обновления своих кортошек
Как бы не так) У друга например мираж работал, фпс 80 наверное не больше, а даст вообще не загружался, у него игра крашилась, в бетке у него и даст нормально работал, и мираж, причем 90+ фпс оба, и игра достаточно плавно работала, в отличии от ксго, где при 90 кадрах игра чувствуется будто в ней всего 25 фпс.