Сравнение производительности CS:GO и CS2 - FPS значительно упал

Пользователь Twitter под ником ThourCS провел тест потребления ресурсов ПК в CS:GO и Counter-Strike 2. Он опубликовал результаты сравнения в своем аккаунте.

Для теста пользователь использовал сборку ПК с процессором Intel Core i5-12400F, видеокартой GeForce GTX 1660 Ti и 16 ГБ ОЗУ. Он поставил разрешение 1280x960 в обеих версиях шутера. В CS2 ThourCS также отключил функцию NVIDIA Reflex. Для сравнения фанат запустил игры на пустом сервере, а также в оффлайн-режиме Deathmatch с добавлением десяти ботов.

Производительность CS2 и CS:GO на пустом сервере:

Использование видеокарты — 83% (CS2) против 63% (CS:GO).

Использование процессора — 83% против 63%.

FPS — 520 против 810.

Фрейм-тайм — 3 мс против 1,2 мс.

Производительность CS2 и CS:GO в офлайн-режиме с ботами:

Использование видеокарты — 70-73% (CS2) против 40-43% (CS:GO).

Использование процессора — 33% против 24%.

FPS — 345 против 475.

Фрейм-тайм — 2,1 мс против 1,3 мс.

Результаты теста в CS2 в оффлайн-режиме с ботами

Результаты теста в CS:GO на пустом сервере

Результаты теста в CS2 на пустом сервере

Результаты теста в CS:GO в оффлайн-режиме с ботами

Результаты теста в CS2 в оффлайн-режиме с ботами

Результаты теста в CS:GO на пустом сервере

Результаты теста в CS2 на пустом сервере

Результаты теста в CS:GO в оффлайн-режиме с ботами

Результаты теста в CS2 в оффлайн-режиме с ботами

Выход CS 2 запланирован на лето 2023 года. С 22 мая проходит закрытое бета-тестировании шутера, приглашение выдается некоторым игрокам в главном меню CS:GO.