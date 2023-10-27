на главную
об игре
Counter-Strike 2 28.09.2023
6.5 352 оценки

СТРИМ: Играем в Counter-Strike 2 вместе с вами!

PlayGround.ru
Новости

Как вы уже поняли из заголовка — в проводившимся голосовании победил Counter-Strike 2. Не без труда, и ему в спину дышали CS 1.6 и DOTA 2. Но тема определена и обратного пути нет.

Собственно, голосование было не просто так — в гордом одиночестве мы играть не планируем и зовем присоединиться к нам всех желающих. Как это сделать? Просто заходите в профиль GRAF_RAGE и добавляйтесь в друзья в Steam. Заявки можно скидывать как сейчас так и во время трансляции. Постараемся поиграть со всеми, так что не стесняйтесь.

Важно: если решите подключиться во время трансляции, то сообщите в чате (на любой платформе) о своем желании. Так у ведущих не будет отговорок, если они вас пропустили.

В эту пятницу стрим будет максимально расслабленным — просто играем и общаемся с вами. За поддержание идей о том, что важна не победа, а участие будут GRAF_RAGE и 4efy! Присоединяйтесь к нам в этот вечер на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 18:00 по мск!

P.S. Итоговое распределение по местам выглядело следующим образом:

  1. Counter-Strike 2
  2. Counter-Strike 1.6
  3. DOTA 2
  4. Team Fortress 2
  5. League of Legends / PUBG: BATTLEGROUNDS
  6. Apex Legends
  7. Fortnite / Warface
  8. Battle Teams 2
-32
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
StaidZihao

Я яйцо почесал

7
TEKPLAYGAMES

надеюсь, курица была не против

6
Oscilograf
Присоединяйтесь к нам в этот вечер

да я лучше буду смотреть как трава растёт или ковёр, это более увлекательно.

6
ABRASцовы
GRAF_RAGE и 4efy

Кто это такие?

4
Rush_2020

Что на превью скриншот из CSS делает если речь о CS2?.....

2
Lanre V

Демонстрирует компетентность и отношение администрации сайта ко всем.

8
ABRASцовы

Просто в гугле не нашли другую картинку с надписью "стрим" в которой была бы CS2.

0
Rush_2020

Я с ними поиграл, две катки выиграли, одну проиграли, потом они меня на стриме в мут кинули, мол много мата и прочее... позвали пообщаться и повеселиться, в итоге иди на х...й в мут, хоть бы сказали что мутнули, или попросили меньше мата... ноль уважения....

0