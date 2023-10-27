СТРИМ: Играем в Counter-Strike 2 вместе с вами!

Как вы уже поняли из заголовка — в проводившимся голосовании победил Counter-Strike 2. Не без труда, и ему в спину дышали CS 1.6 и DOTA 2. Но тема определена и обратного пути нет.
Собственно, голосование было не просто так — в гордом одиночестве мы играть не планируем и зовем присоединиться к нам всех желающих. Как это сделать? Просто заходите в профиль GRAF_RAGE и добавляйтесь в друзья в Steam. Заявки можно скидывать как сейчас так и во время трансляции. Постараемся поиграть со всеми, так что не стесняйтесь.
Важно: если решите подключиться во время трансляции, то сообщите в чате (на любой платформе) о своем желании. Так у ведущих не будет отговорок, если они вас пропустили.
В эту пятницу стрим будет максимально расслабленным — просто играем и общаемся с вами. За поддержание идей о том, что важна не победа, а участие будут GRAF_RAGE и 4efy! Присоединяйтесь к нам в этот вечер на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 18:00 по мск!
P.S. Итоговое распределение по местам выглядело следующим образом:
- Counter-Strike 2
- Counter-Strike 1.6
- DOTA 2
- Team Fortress 2
- League of Legends / PUBG: BATTLEGROUNDS
- Apex Legends
- Fortnite / Warface
- Battle Teams 2
Я яйцо почесал
надеюсь, курица была не против
да я лучше буду смотреть как трава растёт или ковёр, это более увлекательно.
Кто это такие?
Что на превью скриншот из CSS делает если речь о CS2?.....
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Просто в гугле не нашли другую картинку с надписью "стрим" в которой была бы CS2.
Я с ними поиграл, две катки выиграли, одну проиграли, потом они меня на стриме в мут кинули, мол много мата и прочее... позвали пообщаться и повеселиться, в итоге иди на х...й в мут, хоть бы сказали что мутнули, или попросили меньше мата... ноль уважения....