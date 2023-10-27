СТРИМ: Играем в Counter-Strike 2 вместе с вами!

Как вы уже поняли из заголовка — в проводившимся голосовании победил Counter-Strike 2. Не без труда, и ему в спину дышали CS 1.6 и DOTA 2. Но тема определена и обратного пути нет.

Собственно, голосование было не просто так — в гордом одиночестве мы играть не планируем и зовем присоединиться к нам всех желающих. Как это сделать? Просто заходите в профиль GRAF_RAGE и добавляйтесь в друзья в Steam. Заявки можно скидывать как сейчас так и во время трансляции. Постараемся поиграть со всеми, так что не стесняйтесь.

Важно: если решите подключиться во время трансляции, то сообщите в чате (на любой платформе) о своем желании. Так у ведущих не будет отговорок, если они вас пропустили.

В эту пятницу стрим будет максимально расслабленным — просто играем и общаемся с вами. За поддержание идей о том, что важна не победа, а участие будут GRAF_RAGE и 4efy! Присоединяйтесь к нам в этот вечер на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 18:00 по мск!

P.S. Итоговое распределение по местам выглядело следующим образом: