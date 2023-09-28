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Counter-Strike 2 28.09.2023
6.5 275 оценок

СТРИМ: Тряхнем стариной и оценим Counter-Strike 2

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PlayGround.ru
Новости

Дед, вставай, там Counter-Strike 2 вышел! Не Half-Life 3, конечно, да и никто особо не ждал сиквела сетевого шутера, но вполне радостное событие! А еще и отличный повод оценить, как себя чувствует одна из самых долгоживущих соревновательных игр!

Сегодня вечером пытаться вернуть себе скилл полученный в компьютерных клубах 00-х, будут GRAF_RAGE и 4efy. Возможно, у нас это не получится сделать в должной мере и красивой игры не будет. Но будут странные шутки и приятное общение!

Игра у нас командная и соревновательная, поэтому мы будем рады, если вы присоединитесь к нам. Как это сделать? Просто заходите в профиль GRAF_RAGE и добавляйтесь в друзья в Steam. О своем желании стоит предупредить в чате трансляции — так будет просто удобнее для ведущих.

Трансляцию сегодня мы начнем в 17:00. Подключайтесь к нам на платформах YouTube, VK и Twitch!

-8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
swotkota

Хватило на 1 минуту геймплея, удалил

1
Legend_of_the_Hero

Сегодня пол дня гонял в ней. Дым в ней выглядит просто потрясающе.

0
Omnia Smirnow

Ну хоть что-то выглядит потрясаюше.

0
Его-р

А чё там смотреть, обычный ремейк и всё

0