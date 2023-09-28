СТРИМ: Тряхнем стариной и оценим Counter-Strike 2

Дед, вставай, там Counter-Strike 2 вышел! Не Half-Life 3, конечно, да и никто особо не ждал сиквела сетевого шутера, но вполне радостное событие! А еще и отличный повод оценить, как себя чувствует одна из самых долгоживущих соревновательных игр!
Сегодня вечером пытаться вернуть себе скилл полученный в компьютерных клубах 00-х, будут GRAF_RAGE и 4efy. Возможно, у нас это не получится сделать в должной мере и красивой игры не будет. Но будут странные шутки и приятное общение!
Игра у нас командная и соревновательная, поэтому мы будем рады, если вы присоединитесь к нам. Как это сделать? Просто заходите в профиль GRAF_RAGE и добавляйтесь в друзья в Steam. О своем желании стоит предупредить в чате трансляции — так будет просто удобнее для ведущих.
Трансляцию сегодня мы начнем в 17:00. Подключайтесь к нам на платформах YouTube, VK и Twitch!
Хватило на 1 минуту геймплея, удалил
Сегодня пол дня гонял в ней. Дым в ней выглядит просто потрясающе.
Ну хоть что-то выглядит потрясаюше.
А чё там смотреть, обычный ремейк и всё