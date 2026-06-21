Team Falcons выиграла IEM Cologne Major 2026 по CS2

Команда Team Falcons стала чемпионом IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2, уверенно обыграв FURIA Esports в финале со счётом 3:0.

Решающая серия прошла под полным контролем коллектива Николы NiKo Ковача: Falcons победила на Mirage, Anubis и Inferno с одинаковым счётом 13:8.

За победу команда получила $500 тыс. призовых. FURIA Esports под руководством Габриэля FalleN Толедо заняла второе место и заработала $170 тыс. Третью-четвёртую позиции разделили Team Spirit и Aurora Gaming, получившие по $80 тыс.

Турнир проходил со 2 по 21 июня в Кёльне (Германия). Общий призовой фонд соревнования составил $1,25 млн.