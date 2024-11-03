Team Spirit и G2 встретятся в Гранд-финале BLAST World Final по CS2

Фанаты киберспортивной дисциплины CS2 могут ликовать, ведь уже сегодня стартует Гранд-финал BLAST World Final. Звездами данного события стали две команды: Team Spirit и G2 Esports. В 12:00 по московскому времени между ними пройдет большой матч в формате Best of 5, где они поборются за звание чемпионов BLAST World Final и призовые в размере 500,000 долларов.

Интересен тот факт, что для российской команды Team Spirit противостояние с G2 может быть весьма принципиальным. Дело в том, что во всех последних встречах между двумя составами победителями выходили именно вторые. Но кто же победит в этот раз? Узнаем совсем скоро. Следить же за событиями можно на официальных трансляциях на Twitch и Youtube-кналах.