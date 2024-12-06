Team Spirit переиграли NAVI в рамках Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2

Team Spirit одержала убедительную победу над Natus Vincere в третьем раунде Elimination Stage Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2. Матч завершился с разгромным счетом 13:2. Несмотря на поражение, обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф, где продолжается борьба за титул чемпиона.
Капитан Team Spirit Леонид "Chopper" Вишняков отметил, что успешный результат стал возможным благодаря хорошей игре его команды и некоторой неудаче соперников. Он подчеркнул важность поддержки фанатов, поблагодарив их за веру в коллектив, и добавил, что впереди у команды новые испытания и напряженная работа.
Коллектив Team Spirit продолжает набирать обороты в одном из самых крупных турниров по CS2, который проходит в Шанхае с 30 ноября по 15 декабря. Призовой фонд соревнования составляет $1,25 млн, а победитель турнира будет определен в финальных матчах.
Боря, я в тебя верю, тащи драконов на своих плечах как ты это умеешь
ГОООЛ!
А бородатому 40 лет?
Русские не сдаются !
Никогда не реагировал на подобные новости, потому что не мог понять одного - как пример победы некого толстого очкарика-задрота должен меня вдохновить? И на что вдохновить? На задротство днями и ночами?
Ладно, пусть занимаются. Главное, как говорится, чтобы не по подъездам)
Вдохновить - становиться лучше в том что ты делаешь. Может он и толстый очкарик, но тот вид спорта которым он занимается, требует высокой концентрации, реакции, анализа, аима, стрессоутойчивости, и умение работы в команде, были еще умные слова которые я хотел написать, но я забыл какие.
А ты не смотри на одного человека, который тебе ещё и внешне не угодил. Командная игра это уже что-то, будь то кс или кубок уефа. Вообще, это немного странно, я про плохое зрение и лишний вес, не совсем то, что тебя должно волновать как мне кажется. По крайней мере ты на это обратил внимание, но не на победу над не толстыми и не очкариками.
алло, зачем ник украл😂
Забавный факт: толстых людей в киберспорте меньше чем людей среднего телосложения, вопреки стереотипам. Даже больше, там стройные ребята часто встречаются, бородачей не мало. Бит так вообще 8 лет борьбой занимался к примеру, а у него то ли самая высокая в принципе, то ли одна из самых высоких реакций во всем киберспорте по cs
Как раз из cs 1.6 ник, кстати) когда играл еще с этим ником бегал)