Team Spirit переиграли NAVI в рамках Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2

Team Spirit одержала убедительную победу над Natus Vincere в третьем раунде Elimination Stage Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2. Матч завершился с разгромным счетом 13:2. Несмотря на поражение, обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф, где продолжается борьба за титул чемпиона.

Капитан Team Spirit Леонид "Chopper" Вишняков отметил, что успешный результат стал возможным благодаря хорошей игре его команды и некоторой неудаче соперников. Он подчеркнул важность поддержки фанатов, поблагодарив их за веру в коллектив, и добавил, что впереди у команды новые испытания и напряженная работа.

Коллектив Team Spirit продолжает набирать обороты в одном из самых крупных турниров по CS2, который проходит в Шанхае с 30 ноября по 15 декабря. Призовой фонд соревнования составляет $1,25 млн, а победитель турнира будет определен в финальных матчах.