Team Spirit прошли в полуфинал BLAST World Final по CS2

Третий день чемпионата BLAST World Final по CS2 подошел к концу, и мы готовы подвести итоги. Как было упомянуто в заголовке, российская команда Team Spirit смогла пробраться к полуфиналу через нижнюю сетку. Сегодня они встретились с составом FAZE Clan и победили их со счетом 2:0, но сражение на карте Anubis оказалось не самым простым. Мы посмотрели два сумасшедших допа, а финальный счет на карте был 19:17 в пользу Team Spirit. В полуфинале "Спиритов" ждет матч с командой Astralis, которые также показывают хорошие результаты в рамках данного турнира.

Также сегодня прошла встреча Team Vitality и MOUZ. Первая карта матча была Dust 2, где Vitality практически не встретили никакого сопротивления и победили MOUZ со счетом 13:6. Вторая карта была Mirage - выбор состава MOUZ. Тут также побеждает Team Vitality, причем с таким же счетом - 13:6.

Завтра нас ждут не менее интересные матчи, так как BLAST World Final по CS2 все ближе и ближе к гранд-финалу. Следить же за событиями можно на официальных трансляциях на Twitch и Youtube-кналах.