Team Spirit против Faze в Гранд-финале Perfect World Shanghai Major 2024

Вот и настал тот день, когда все фанаты киберспортивной дисциплины Counter-Strike прильнут к мониторам и будут смотреть Гранд-финал Perfect World Shanghai Major 2024. Во вчерашних матчах в рамках полуфинала четыре команды решали, кто именно достоин пройти в финал, чтобы побороться за трофей и призовой фонд более одного миллиона долларов.

По результатам предыдущих этапов турнира в Гранд-финал пробрались две команды: Team Spirit и FAZE Clan. Аналитики уже предложили немало исходов данной встречи, но она все еще остается самой интригующей. Team Spirit в данный момент находится на пике своей формы, а FAZE - это та команда, которая может задавить своей мотивацией к победе, не оставив шанса никому.

Гранд-финал Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 пройдет сегодня, а сам старт назначен на 12:00 по московскому времени. Кто же заберет свой трофей самого важного события в CS2? Узнаем совсем скоро.