Team Spirit расправилась с OG - Расписание второго дня BLAST Premier Fall Groups 2024

Вчера прошли первые игры в рамках BLAST Premier Fall Groups 2024, где российская команда Team Spirit показала высокий уровень своей игры. Без каких-либо шансов для OG состав Team Spirit вырвал победу со счетом 2:0 в рамках Best of 3. Однако это всего лишь первый матч в группах, поэтому для самих игроков это не было чем-то удивительным.

"Я не думаю о победе в группе. Мы просто сосредоточены на том, чтобы набрать лучшую форму перед Кёльном и постараться улучшить нашу игру!" - заявил Donk после победы его команды над OG.

Сегодня мы также увидим четыре игры по дисциплине CS2, где команды сразятся за выход в групповой финал. А теперь давайте ознакомимся с расписанием: