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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 612 оценок

Team Spirit расправилась с OG - Расписание второго дня BLAST Premier Fall Groups 2024

4efy
Новости

Вчера прошли первые игры в рамках BLAST Premier Fall Groups 2024, где российская команда Team Spirit показала высокий уровень своей игры. Без каких-либо шансов для OG состав Team Spirit вырвал победу со счетом 2:0 в рамках Best of 3. Однако это всего лишь первый матч в группах, поэтому для самих игроков это не было чем-то удивительным.

"Я не думаю о победе в группе. Мы просто сосредоточены на том, чтобы набрать лучшую форму перед Кёльном и постараться улучшить нашу игру!" - заявил Donk после победы его команды над OG.

Сегодня мы также увидим четыре игры по дисциплине CS2, где команды сразятся за выход в групповой финал. А теперь давайте ознакомимся с расписанием:

  • 13:00 - Team Spirit vs Heroic
  • 15:30 - COL vs OG
  • 18:00 - Vitality vs Astralis
  • 20:30 - Falcons vs GL
-4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Pastoral

И сколько этому бородатому мужику лет?

0
one_eyed_croissant

30+ скорее всего но в сети пишут 27. Это chopper.

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