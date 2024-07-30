Team Spirit расправилась с OG - Расписание второго дня BLAST Premier Fall Groups 2024

Вчера прошли первые игры в рамках BLAST Premier Fall Groups 2024, где российская команда Team Spirit показала высокий уровень своей игры. Без каких-либо шансов для OG состав Team Spirit вырвал победу со счетом 2:0 в рамках Best of 3. Однако это всего лишь первый матч в группах, поэтому для самих игроков это не было чем-то удивительным.
"Я не думаю о победе в группе. Мы просто сосредоточены на том, чтобы набрать лучшую форму перед Кёльном и постараться улучшить нашу игру!" - заявил Donk после победы его команды над OG.
Сегодня мы также увидим четыре игры по дисциплине CS2, где команды сразятся за выход в групповой финал. А теперь давайте ознакомимся с расписанием:
- 13:00 - Team Spirit vs Heroic
- 15:30 - COL vs OG
- 18:00 - Vitality vs Astralis
- 20:30 - Falcons vs GL
И сколько этому бородатому мужику лет?
30+ скорее всего но в сети пишут 27. Это chopper.