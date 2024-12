Team Spirit стали чемпионами Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2

Подошел к концу самый значимый турнир этого года Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2, и мы готовы поделиться с вами результатами Гранд-финала. Во встрече между Team Spirit и FAZE Clan победителями стара российская команда Spirit со счетом 2:1. Да, финал проходил в формате Best of 3, а не Best of 5.

Это была очень непростая борьба, а то, что устроили FAZE Clan на последней карте - уму непостижимо. Первую карту Nuke забрали "Спириты" со счетом 13:8, на карте Ancient состав FAZE взял всё в свои руки и выиграл ее со счетом 13:6. Третьей картой был Dust 2, где Team Spirit доминировали над своими соперниками, пока вторые не начали свой комбек на счете 12:5. В итоге у FAZE Clan почти удалось выйти на допы, но клатч от Sh1ro остановил противников, тем самым победив со счетом 13:11.

Таким образом Team Spirit забрали свой чемпионский кубок несмотря на все трудности, которые были у команды не нескольких предыдущих крупных турнирах.