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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 711 оценок

Team Spirit стали чемпионами Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2

4efy
Новости

Подошел к концу самый значимый турнир этого года Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2, и мы готовы поделиться с вами результатами Гранд-финала. Во встрече между Team Spirit и FAZE Clan победителями стара российская команда Spirit со счетом 2:1. Да, финал проходил в формате Best of 3, а не Best of 5.

Это была очень непростая борьба, а то, что устроили FAZE Clan на последней карте - уму непостижимо. Первую карту Nuke забрали "Спириты" со счетом 13:8, на карте Ancient состав FAZE взял всё в свои руки и выиграл ее со счетом 13:6. Третьей картой был Dust 2, где Team Spirit доминировали над своими соперниками, пока вторые не начали свой комбек на счете 12:5. В итоге у FAZE Clan почти удалось выйти на допы, но клатч от Sh1ro остановил противников, тем самым победив со счетом 13:11.

Таким образом Team Spirit забрали свой чемпионский кубок несмотря на все трудности, которые были у команды не нескольких предыдущих крупных турнирах.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
w_temptation

реально заслужили, красавцы

6
Роман2006Рус

Это победа,товарищи! У TS есть надежды на успех

0
rtnrwv

п+П

0
La5Fdd

Хорошо, что в основное время додавили. На овертаймах Фейз бы их скорее всего переехали уже.

0
Lereman

Зонтикс пытался заруинить всеми силами, но команда врага играла еще хуже...

Если его в ближайшее время не поменяют, то это будет единственный успех команды, увы. Настолько сильно выделяющиеся слабое звено это огромный картбланш любому противнику.

0
Nowhere

Вот это две соски у них

0