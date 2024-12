Team Spirit vs Furia - Свежее расписание Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2

Сегодня нас ждет новая серия матчей в формате Best of 1, где фанатов красивых киберспортивных матче ждут действительно интересные встречи. В рамках чемпионата Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 мы увидим такие противостояния, как G2 Esports против The Mongolz, Team Spirit против Furia, а также NAVI против Team Liquid.

Перейдем к подробному расписанию:

6:00 - G2 vs The Mongolz

6:00 - Natus Vincere vs Liquid

7:00 - Team Vitality vs Gamer Legion

7:00 - Team Spirit vs Furia

8:00 - MOUZ vs PAIN

8:00 - Faze Clan vs Wildcard

9:00 - Heroic vs BIG

9:00 - 3DMAX vs MIBR

Также напомним, что Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 стартовал 30 ноября и продлится до 15 декабря включительно. Следить за событиями можно на официальных трансляциях на Twitch и Youtube-каналах.