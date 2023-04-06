Технология понижения задержки NVIDIA Reflex появится в Counter Strike 2

NVIDIA засветила официальный слайд демонстрирующий технологию Reflex в Counter Strike 2, тем самым, случайно официально подтвердив наличие GeForce RTX 4070.
По слухам, официального запуск видеокарты назначен на 13 апреля, и осталась еще неделя, но RTX 4070 уже используется для тестирования NVIDIA Reflex в Counter Strike 2.
Опубликовала доказательство The Verge, где показываются преимущества NVIDIA Reflex в Counter Strike 2 с улучшенной задержкой на RTX 4070, по сравнению с RTX 3060 и GTX 1060. Она снижает задержку с 10 мс до 8 мс на GeForce RTX 4070.
Как отмечается, ещё что 9 из 10 самых популярных соревновательных шутеров будут иметь поддержку Nvidia Reflex, включая Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Valorant и Counter Strike 2.
GeForce RTX 4070 будет иметь графический процессор AD104 с 5888 ядрами CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6X, 200 Вт TDP и цену 599 долларов.
Так она с самого начал бета теста была доступна
спасибо жи есть
Смотря как работать будет. Не пробовал играть на высоком фпс с рефлексом. На фпс 60-70 в другой игре она работает плохо. Пропуск кадров как буд-то
Все еще в первый день релиза беты это знали...
Правда она сейчас работает в обратную сторону, ты ее включаешь - задержка выше.
Появилась бы еще технология повышающая развитие тех ретардов которые играют в к.с гуано сейчас. А то они как эта самая к.с гуано и "апдейты" к ней, остановились в развитии вместе с "игрой" :D
Прям как футбол. Один и тот же мяч, в те же унылые ворота, и так сотни лет...
Бесполезная функция.....