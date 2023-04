Технология понижения задержки NVIDIA Reflex появится в Counter Strike 2 ©

NVIDIA засветила официальный слайд демонстрирующий технологию Reflex в Counter Strike 2, тем самым, случайно официально подтвердив наличие GeForce RTX 4070.

По слухам, официального запуск видеокарты назначен на 13 апреля, и осталась еще неделя, но RTX 4070 уже используется для тестирования NVIDIA Reflex в Counter Strike 2.

Опубликовала доказательство The Verge, где показываются преимущества NVIDIA Reflex в Counter Strike 2 с улучшенной задержкой на RTX 4070, по сравнению с RTX 3060 и GTX 1060. Она снижает задержку с 10 мс до 8 мс на GeForce RTX 4070.

Как отмечается, ещё что 9 из 10 самых популярных соревновательных шутеров будут иметь поддержку Nvidia Reflex, включая Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2.0, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Valorant и Counter Strike 2.

GeForce RTX 4070 будет иметь графический процессор AD104 с 5888 ядрами CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6X, 200 Вт TDP и цену 599 долларов.