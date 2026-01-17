Тренер по Counter-Strike 2 раскрыл размеры своего ежемесячного заработка

Российский репетитор по шутеру Counter-Strike 2 Петр Постников поделился подробностями о доходах в сфере киберспортивного обучения. Согласно данным специалиста, работающего через платформу Профи.ру, средний доход тренера варьируется от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. В периоды высокого спроса заработок может превышать отметку в 150 тысяч рублей.
Постников начал тренерскую карьеру в 2017 году и получил профессиональное образование на кафедре компьютерного спорта РГУФК. Изначально он обучал игре в Counter-Strike: Global Offensive и Tom Clancy's Rainbow Six Siege, а также недолгое время преподавал Valorant. Позже наставник полностью сфокусировался на Counter-Strike 2. Стабильную прибыль эта деятельность начала приносить в последние несколько лет после активного перехода в онлайн формат.
Для специалиста киберспортивные уроки являются основным источником средств. Он проводит как индивидуальные занятия, так и тренировки для целых команд. Среди учеников преобладают подростки, которые стремятся попасть в профессиональный киберспорт, хотя часто недооценивают сложность этой задачи. Тренер отметил сезонные колебания спроса, который обычно падает летом из-за отпусков и возрастает с началом учебного года.
Программа обучения всегда адаптируется под конкретные нужды игрока. Новичкам помогают освоить базовые механики, настройки и принципы атаки или защиты. Опытным геймерам преподают углубленную теорию, включающую разбор начала раундов, выбор позиций и командное взаимодействие. Стандартное занятие длится 2 часа и совмещает теоретическую часть с практикой.
Пхахазаха, тренер по кс)) Даже звучит потешно. Кто ж за это платит)
Классика - есть два типа людей, первые следуют за мечтой, а вторые помогают первым следовать за мечтой.
Наивные души, те самые вторые, которые хотят киберкотлетами стать, потешают себя этим, а те самые первые не прочь и "помочь" им.
Пхахазаха, в ночную смену на завод собирайся)) Даже звучит потешно. Тебе о такой зарплате только мечтать)
Те же, кто платят репетиторам по всяким музыкальным инструментам или тренерам в спортзалах
Фнатаиков Китайцев в этом спорте все равно не одалеть,как и в Стар Крафт!! В Китае целые кланы по этим играм!!
Оказывается и этому обучают институтах.