Тренер по Counter-Strike 2 раскрыл размеры своего ежемесячного заработка

Российский репетитор по шутеру Counter-Strike 2 Петр Постников поделился подробностями о доходах в сфере киберспортивного обучения. Согласно данным специалиста, работающего через платформу Профи.ру, средний доход тренера варьируется от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. В периоды высокого спроса заработок может превышать отметку в 150 тысяч рублей.

Постников начал тренерскую карьеру в 2017 году и получил профессиональное образование на кафедре компьютерного спорта РГУФК. Изначально он обучал игре в Counter-Strike: Global Offensive и Tom Clancy's Rainbow Six Siege, а также недолгое время преподавал Valorant. Позже наставник полностью сфокусировался на Counter-Strike 2. Стабильную прибыль эта деятельность начала приносить в последние несколько лет после активного перехода в онлайн формат.

Для специалиста киберспортивные уроки являются основным источником средств. Он проводит как индивидуальные занятия, так и тренировки для целых команд. Среди учеников преобладают подростки, которые стремятся попасть в профессиональный киберспорт, хотя часто недооценивают сложность этой задачи. Тренер отметил сезонные колебания спроса, который обычно падает летом из-за отпусков и возрастает с началом учебного года.

Программа обучения всегда адаптируется под конкретные нужды игрока. Новичкам помогают освоить базовые механики, настройки и принципы атаки или защиты. Опытным геймерам преподают углубленную теорию, включающую разбор начала раундов, выбор позиций и командное взаимодействие. Стандартное занятие длится 2 часа и совмещает теоретическую часть с практикой.