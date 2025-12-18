Турниры по Counter-Strike 2 заняли первое место в рейтинге призовых фондов в 2025 году

Шутер Counter-Strike 2 возглавил рейтинг киберспортивных дисциплин по объёму призовых фондов в 2025 году. За год на турнирах по CS2 было разыграно более $32,2 млн, что на 41,5% больше, чем в 2024 году. Статистикой поделился портал Esports Charts.

Самыми значимыми турнирами сезона стали Esports World Cup 2025 и StarLadder Budapest Major 2025 с призовыми фондами по $1,25 млн, а также IEM Cologne 2025 ($1 млн) и BLAST Bounty Spring 2025 ($500 тыс). Победителями крупнейших соревнований в течение года становились Spirit, Team Vitality и The MongolZ, которые забрали самые крупные выплаты.