У стримера сгорел компьютер во время теста гранат в Counter-Strike 2

Во время прямой трансляции у популярного русскоязычного стримера Ивана StRoGo Шурпатова вышел из строя компьютер. Инцидент произошел в процессе тестирования игровой механики на серверах проекта CYBERSHOKE.
Шурпатов проверял работу функции, при которой выброшенные на землю гранаты детонируют от выстрелов. Для этого стример создал на карте массовое скопление снарядов, количество которых превысило 100 000 штук. После одновременного взрыва всех объектов компьютерная система не справилась с нагрузкой, что привело к аппаратному сбою.
В результате происшествия корпус системного блока оплавился, а внутренние компоненты получили критические повреждения. Сам контент-мейкер подтвердил, что его видеокарта полностью вышла из строя. Позже на инцидент отреагировал создатель площадки CYBERSHOKE, известный под псевдонимом shoke.
Иван StRoGo Шурпатов входит в число наиболее известных стримеров по игре Counter-Strike 2 в русскоязычном сегменте платформы Twitch. На момент события его канал насчитывал более 2 млн фолловеров. Стример регулярно проводит трансляции, участвует в медийных турнирах, а также имеет опыт выступлений за профессиональные киберспортивные команды на правах замены.
не надо быть криминалистом чтобы понять - поджог.
И при этом на картинке комп, выглядит будто на него копили 2 друга школьника , очень сэкономив на корпусе. Так что в версию постановы верю больше.
всем селом поверили, конечно же.
я видел такое же в горах краснодарского края
Ох что не сделаешь ради хайпа. Клоунада не иначе.
И что произошло с этим чудом. Его бензином что ли облил и после решил ещё футбол поиграть им по комнате ? Это же каким надо идиотом что, бы поверить в сказку этого чудика.
Напомнил этого типа который весь интернет троллил. Особенно показывая как там горит карточки Nvidia. Смешной был хотя, бы. А не этот клоун.
Надеюсь этот стример хотя, бы тушил свой комп по пионерски... Иначе не правильно всё сделал.
https://youtu.be/iQIFF1OVic4?t=230
Какой-то нищий пука для 1.7млн подписчиков.
Сейчас довольно жарко, своей видюхе потребление на -30% понизил. А то уж совсем в комнате от него жарко.