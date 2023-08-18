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Counter-Strike 2 Лето 2023
6.3 231 оценка

В Counter-Strike 2 больше нельзя "убивать" нескольких врагов одним выстрелом

Solstice
Новости

В Counter-Strike 2 больше нельзя «убивать» двух или нескольких оппонентов одной пулей. Изменения в систему пробивания пулями компания Valve внесла в обновлении от 18 августа.

Теперь в Counter-Strike 2 пули не наносят урон противникам, которые стоят за спиной своего союзника. В описании обновления компания Valve не уточнила подробности изменений в системе пробивания пулями, поэтому неизвестно, это баг или нововведение.

Обновление для закрытого бета-тестирования Counter-Strike 2 вышло 18 августа. Разработчики добавили все культовые карты в обычный режим и Deathmatch, а также исправили некоторые ошибки.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ugf16349

Неинтересно будет, раз отключают такую возможность.

1
bysaturn

В описании обновления вообще-то написано про изменение пуль

1
A E

позор!

0
Алан Битаров

Мне кажется это баг. Тогда и прострелы надо убрать, а то полуметровые стены простреливаются, а люди нет.

0
Omnia Smirnow

Когда релиз?

0
OculusMortem

М-да, это отстой конечно...

0
7AHTOH7

Если это не баг то это странно ведь в реальности пуля спокойно может пролететь насквозь и пробить следующего на ёё пути.

0