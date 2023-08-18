В Counter-Strike 2 больше нельзя "убивать" нескольких врагов одним выстрелом

В Counter-Strike 2 больше нельзя «убивать» двух или нескольких оппонентов одной пулей. Изменения в систему пробивания пулями компания Valve внесла в обновлении от 18 августа.
Теперь в Counter-Strike 2 пули не наносят урон противникам, которые стоят за спиной своего союзника. В описании обновления компания Valve не уточнила подробности изменений в системе пробивания пулями, поэтому неизвестно, это баг или нововведение.
Обновление для закрытого бета-тестирования Counter-Strike 2 вышло 18 августа. Разработчики добавили все культовые карты в обычный режим и Deathmatch, а также исправили некоторые ошибки.
Неинтересно будет, раз отключают такую возможность.
В описании обновления вообще-то написано про изменение пуль
позор!
Мне кажется это баг. Тогда и прострелы надо убрать, а то полуметровые стены простреливаются, а люди нет.
Когда релиз?
М-да, это отстой конечно...
Если это не баг то это странно ведь в реальности пуля спокойно может пролететь насквозь и пробить следующего на ёё пути.