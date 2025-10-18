В Counter-Strike 2 был продан самый дорогой брелок "Крошка Йети" за 130 000 рублей

В сообществе Counter-Strike 2 заметили продажу брелока “Крошка Йети” из коллекции “Доктор Бум”. Подвеска выполнена с уникальным золотым паттерном #99999 и оценена в $1603,71 (≈₽129,9 тысяч). При этом коллекционеры посчитали, что даже такая сумма оказалась заниженной.

“Крошка Йети” представляет собой миниатюрную фигурку снежного существа с клыками, когтями и переливающимися золотыми глазами. Добавленная в игру 2 октября 2025 года в рамках обновления косметических аксессуаров.

Коллекционные брелоки стали одной из популярных косметических категорий в CS 2. Редкие паттерны, как и у скинов, нередко продаются за тысячи долларов. Несмотря на фиксированный рекорд, участники рынка отметили, что покупатель мог уплатить более высокую цену, учитывая ограниченную тиражность изделия.