В Counter-Strike 2 для игроков из Германии появится сканер кейсов

Разработчики Counter-Strike 2 объявили об изменениях в системе открытия кейсов для пользователей из Германии. Нововведение связано с местными ограничениями на механику лутбоксов и вступит в силу 16 марта.

После обновления в инвентаре игроков появится новая вкладка под названием X-Ray Scanner. Открывать контейнеры можно будет только через неё. Эта система позволит заранее увидеть предмет, который находится внутри кейса.

Процесс будет выглядеть следующим образом: при сканировании контейнер считается использованным, а игроку показывают предмет, который находится внутри. После этого сам кейс исчезает из инвентаря и больше не может быть продан или передан другим пользователям.

Чтобы просканировать следующий контейнер, игроку придётся сначала выкупить предмет, который был показан ранее. Фактически это означает, что пользователь должен завершить открытие предыдущего кейса, прежде чем перейти к следующему.

При этом основная механика системы лутбоксов остаётся прежней — меняется лишь способ её использования. Нововведение будет действовать только для игроков из Германии и связано с требованиями местного законодательства, регулирующего подобные игровые механики.