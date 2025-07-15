В Counter-Strike 2 игрок забрал еженедельный дроп с шансом 0,000001%

Пользователь под псевдонимом BloozeIt с форума Reddit поделился своей еженедельной выдачей в тактическом шутере CS2.

Дроп оказался максимально редким. Шанс его получения около 0,000001%. Благодаря выдаче геймер заработал около 34 тыс. рублей. Он получил:

CS:GO Weapon Case – 12 000 рублей;

AWP | Green Energy (Прямо с завода) – 22 000 рублей.

В комментариях многие отметили удачу игрока. Некоторые геймеры не смогли поверить в увиденное.

Еженедельный дроп в Counter-Strike 2 позволяет получить бесплатные предметы. В общий список входят скины, кейсы и граффити, наклейки. Дроп доступен владельцам прайм-статуса раз в 7 дней. Обновление происходит каждую среду в 5:00 по московскому времени. Пропущенная выдача не накапливается. Из набора можно выбрать только 2 предмета.