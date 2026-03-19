В Counter-Strike 2 кардинально изменили перезарядку и добавили подсказки на картах

В Counter-Strike 2 вышло крупное обновление, которое серьёзно меняет привычный геймплей. Разработчики переработали систему перезарядки, добавили встроенные подсказки по картам и упростили совместную игру в пользовательских режимах.

Главное изменение коснулось механики перезарядки. Теперь при смене магазина все оставшиеся патроны в нём теряются — игрок буквально выбрасывает текущий магазин и вставляет новый, полный. Таким образом, привычная «дозарядка» больше невозможна, а каждое решение перезарядиться становится более рискованным и требует расчёта.

Боезапас также переработан: теперь он отображается в виде количества магазинов, патронов или дроби — в зависимости от оружия. Кроме того, интерфейс показывает уровень заполненности текущего магазина, а общее количество запасных магазинов у разных видов оружия было отдельно сбалансировано.

Ещё одно нововведение — ограниченные подсказки на картах в соревновательных матчах. В течение первых пяти раундов половины игроки могут использовать гайды с полезными позициями и раскидками. Для всех карт из активного пула уже добавлены базовые варианты, а более продвинутые можно найти в мастерской Steam.

Также обновление затронуло пользовательские режимы. Теперь к друзьям можно присоединяться прямо через список друзей, если у них включена открытая группа. Это работает как для локальных игр, так и для серверов сообщества, что должно упростить доступ к кастомным картам и режимам.

Разработчики отмечают, что изменения направлены на повышение тактической глубины и вовлечённости игроков — теперь даже простые действия вроде перезарядки могут повлиять на исход раунда.