В Counter-Strike 2 могут появиться ставки и куриные скины - куриц можно будет рассматривать, как оружие

В новом обновлении Counter-Strike 2 датамайнер Gabe Follower обнаружил интересные детали о будущем контенте — и теперь в игре могут появиться не только стильные бойцы и оружие, но и... курочки!

По его данным, в игре будет внедрена система покупки предметов за опыт или специальные звёзды. Это напоминает тайный аукцион, где игроки ставят определённое количество звёзд на предметы, и тот, кто предложит больше всех, получит приз. Причём ставки будут скрыты от других участников, а проигравшие не получат звёзды обратно.

Особое внимание привлекла награда с кодовым названием «egg_pristine» — яйцо, которое при вылуплении превратится сначала в цыплёнка, а затем в полноценную курицу. Каждый такой питомец будет уникален, с рандомным рисунком, привязанным к аккаунту игрока.

Эти курицы можно будет держать в руках, ставить на землю и показывать в меню — их смогут видеть и другие игроки. К тому же, для куриц будет доступна анимация осмотра, аналогичная той, что есть у оружия.

Так что в скором времени курочки станут неотъемлемой частью мира Counter-Strike 2 — и ими можно будет гордиться не меньше, чем лучшим оружием!