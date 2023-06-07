Counter-Strike 2 Лето 2023
6.2 188 оценок

В Counter-Strike 2 можно "приготовить" курицу-гриль - понадобится "Молотов"

Simple Jack
Новости

В Counter-Strike 2 обнаружили новую механику взаимодействия куриц с «коктейлем Молотова». При попадании в огонь, птица превращается в курицу-гриль.

Процесс «готовки» происходит практически мгновенно. После контакта с огнем, курица выглядит как готовое блюдо. Данной механики не было ни в одной из игр серии Counter-Strike.

Ночью на 7 июня компания Valve выпустила большое обновление для Counter-Strike 2 со значительными изменениями интерфейса, а также обновленной картой Mirage. Она заменила Dust2 на игровых серверах тестирования.

ПК
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Taicho

Вот бы она ещё и хилила, прям cs2 rpg.

4
Diablonos

А шо, оно уже вышла?

0
Freund Benno

Шок для неокрепших детских умов, страшно подумать что с ними станет, когда они узнают откуда берется жаренная курочка.

0
Aellie

10-летняя основная аудитория проекта оценит

0