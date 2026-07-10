В Counter-Strike 2 на новой карте нашли интерактивную кружку пива, которая искажает зрение персонажа

Обновление под названием Season 5, Armory, and More, выпущенное компанией Valve 8 июля 2026 года, принесло в игру масштабные изменения, включая возвращение карты Cache в активный пул, переработку урона от взрыва бомбы и добавление новых локаций от сообщества. Среди свежих мест для соревновательного и обычного режимов появилась карта Fachwerk за авторством создателя под псевдонимом OrelStealth. Карта представляет собой небольшой уютный европейский городок, оформленный в стиле фахверковой архитектуры.

Внимание пользователей привлек забавный интерактивный элемент, расположенный на пленте А. На деревянном столе возле уличного кафе стоит наполненный пивной бокал. Если игрок подходит к нему и нажимает клавишу действия, его персонаж выпивает содержимое. После этого на экране мгновенно активируется особый визуальный фильтр, имитирующий состояние опьянения: изображение начинает раскачиваться, а камера периодически наклоняется под углом.

Данная деталь вызвала активные обсуждения в сообществе игроков на платформе X. Многие пользователи принялись шутить о появлении алкоголя в игре и сравнивать этот эффект с аналогичной механикой из вестерн-шутера Fistful of Frags или серии игр Grand Theft Auto. Часть аудитории высказала предположения, что необычную функцию могут вскоре убрать из-за строгой политики платформы в отношении демонстрации подобных веществ.

Помимо обсуждения визуальной составляющей, игроки начали задаваться вопросом, влияет ли выпитый напиток на игровой процесс и технические характеристики оружия. В частности, пользователей интересует, увеличивается ли разброс пуль при стрельбе и меняется ли рисунок отдачи в состоянии опьянения, или же этот эффект носит исключительно косметический характер и не дает никаких тактических преимуществ. Разработчики карты пока не давали подробных комментариев по поводу скрытых свойств данной пасхалки.