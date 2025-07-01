В Counter-Strike 2 продали самый редкий скин в игре за $45 тысяч - из-за уникального показателя качества

В сообществе Counter-Strike 2 снова поднялась шумиха вокруг продажи скина за бешеные деньги. На этот раз речь идет не о культовом AWP Dragon Lore или AK-47 Case Hardened, которые обычно впечатляют ценами. Неожиданным объектом внимания стал обычный MAC-10 Bronzer, проданный за $45 000.

Как сообщил пользователь Yikspiks в Twitter, причиной такой цены стала не редкость или дизайн, а уникальное значение так называемого float - показателя изношенности скина. Его значение составляет 0.00000000010431 - самое низкое в истории шутера от Valve. В CS2, как и раньше, чем ближе float к нулю, тем лучше визуальное состояние скина. Хотя это не влияет на игровые характеристики, на вид - существенно.

Скин MAC-10 Bronzer появился 31 марта 2025 года в составе обновления Spring Forward. Он входит в Radiant Collection, которая включает 28 предметов. Bronzer имеет самый низкий уровень редкости - Consumer, а его обычная стоимость составляет всего несколько центов. В то же время в той же коллекции есть и более дорогие скины, в частности AK-47 Nouveau Rouge с более сложным дизайном и редкостью Classified. Его цена на CsMarketCap может достигать $600.

Несмотря на простой вид, MAC-10 Bronzer стал настоящим раритетом благодаря рекордному float, что доказывает: в мире скинов ценятся не только красота и редкость, но и абсолютная уникальность.