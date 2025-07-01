В Counter-Strike 2 продали самый редкий скин в игре за $45 тысяч - из-за уникального показателя качества

В сообществе Counter-Strike 2 снова поднялась шумиха вокруг продажи скина за бешеные деньги. На этот раз речь идет не о культовом AWP Dragon Lore или AK-47 Case Hardened, которые обычно впечатляют ценами. Неожиданным объектом внимания стал обычный MAC-10 Bronzer, проданный за $45 000.
Как сообщил пользователь Yikspiks в Twitter, причиной такой цены стала не редкость или дизайн, а уникальное значение так называемого float - показателя изношенности скина. Его значение составляет 0.00000000010431 - самое низкое в истории шутера от Valve. В CS2, как и раньше, чем ближе float к нулю, тем лучше визуальное состояние скина. Хотя это не влияет на игровые характеристики, на вид - существенно.
Скин MAC-10 Bronzer появился 31 марта 2025 года в составе обновления Spring Forward. Он входит в Radiant Collection, которая включает 28 предметов. Bronzer имеет самый низкий уровень редкости - Consumer, а его обычная стоимость составляет всего несколько центов. В то же время в той же коллекции есть и более дорогие скины, в частности AK-47 Nouveau Rouge с более сложным дизайном и редкостью Classified. Его цена на CsMarketCap может достигать $600.
Несмотря на простой вид, MAC-10 Bronzer стал настоящим раритетом благодаря рекордному float, что доказывает: в мире скинов ценятся не только красота и редкость, но и абсолютная уникальность.
Можно было бы взять условную Тойота Камри, но об этом на ПГ не напишут и дерьмеца в комментариях не накидают, а так человек уже в анналах истории
Твоя камри сгниёт через пять лет, а этот чувак за свагу возьмёт себе майбах амг
Мерседес для содомитов, бмв для их любовников
Какая же чушь...
До сих пор не понимаю в чём прикол, ну если только так отмывают бабло
Скорее всего так и есть.