В Counter-Strike 2 прошла крупнейшая волна банов - около 1 млн аккаунтов

В процессе помогли фанаты шутера

Авторы Counter-Strike 2 заблокировали почти 1 млн учетных записей, которые занимались добычей внутриигровых предметов. Волна блокировок стала самой масштабной с начала 2026 года.

ido_valve, разработчик CS2: Вчера мы заблокировали 960 000 аккаунтов ботов, занимавшихся фармом.Это стало результатом масштабного расследования, в котором нам помогли сообщения пользователей. Спасибо вам!

Ранее в Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление, в котором разработчики изменили систему перезарядки. Теперь при смене магазина оставшиеся в нем патроны пропадают, а не переносятся в запас.