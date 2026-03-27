Counter-Strike 2 28.09.2023
В Counter-Strike 2 прошла крупнейшая волна банов - около 1 млн аккаунтов

Serious Ash

В процессе помогли фанаты шутера

Авторы Counter-Strike 2 заблокировали почти 1 млн учетных записей, которые занимались добычей внутриигровых предметов. Волна блокировок стала самой масштабной с начала 2026 года.

ido_valve, разработчик CS2: Вчера мы заблокировали 960 000 аккаунтов ботов, занимавшихся фармом.Это стало результатом масштабного расследования, в котором нам помогли сообщения пользователей. Спасибо вам!

Ранее в Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление, в котором разработчики изменили систему перезарядки. Теперь при смене магазина оставшиеся в нем патроны пропадают, а не переносятся в запас.

AndralStormborn

Но, это же почти все комунити этой "игры"

Евгений Кондратенко

VAC такой:

-Слышь пацан, ты случаем не бот-фермер?

-Не, я просто по фану с ВХ играю

-А. Ну иди играй. Перчатки только не забудь купить из нового терминала

-Уже купил!

-Ай красавчик!

Milvago

То бишь длительное время игру фармили миллион ботов. Хе-хе

AdriftDylan

Так это ботов,они бы донатеров забанили или очко жимжим))

Barred

Еще б читаков банили, но это же что-то из разряда фантастики.

