В Counter-Strike 2 прошла крупнейшая волна банов - около 1 млн аккаунтов

В процессе помогли фанаты шутера
Авторы Counter-Strike 2 заблокировали почти 1 млн учетных записей, которые занимались добычей внутриигровых предметов. Волна блокировок стала самой масштабной с начала 2026 года.
ido_valve, разработчик CS2: Вчера мы заблокировали 960 000 аккаунтов ботов, занимавшихся фармом.Это стало результатом масштабного расследования, в котором нам помогли сообщения пользователей. Спасибо вам!
Ранее в Counter-Strike 2 вышло масштабное обновление, в котором разработчики изменили систему перезарядки. Теперь при смене магазина оставшиеся в нем патроны пропадают, а не переносятся в запас.
Но, это же почти все комунити этой "игры"
VAC такой:
-Слышь пацан, ты случаем не бот-фермер?
-Не, я просто по фану с ВХ играю
-А. Ну иди играй. Перчатки только не забудь купить из нового терминала
-Уже купил!
-Ай красавчик!
То бишь длительное время игру фармили миллион ботов. Хе-хе
Так это ботов,они бы донатеров забанили или очко жимжим))
Еще б читаков банили, но это же что-то из разряда фантастики.