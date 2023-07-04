В Counter-Strike 2 тени и освещение будут напрямую влиять на геймплей

Компания Valve сильно изменила привычный игровой процесс в Counter-Strike 2 – теперь всё больше переменных влияет на ход матча. В новой версии шутера даже тени и освещение начнут играть ключевую роль.
По наблюдениям игроков, модельки в Counter-Strike 2 могут отбрасывать тень даже от искусственного источника света, например, продуктовых автоматов. При игре в определённых позициях данная механика позволит легко и безопасно вычислить оппонента.
В ролике ниже наглядно показано, как один из игроков получил преимущество благодаря теням и освещению. Некоторые пользователи заявили, что данная фишка не должна быть в CS 2. Другие же, например, рады таким нововведениям, которые освежают геймплей.
Напомним, что в ночь с 29 на 30 июня разработчики CS 2 выпустили для игры крупное обновление размером в 4 ГБ. Valve обновила маппул шутера и пофиксила некоторые баги. Теперь в новой версии шутера доступна локации Nuke и Office, а Mirage убрали. Кроме того, в игре появился казуальный режим.
Согласно заявлению Valve, полноценный релиз CS 2 намечен на лето 2023 года, однако точной даты до сих пор нет. На данный момент CS 2 доступна в рамках бета-тестирования.
пару дней назад играл в CS:GO, в мираже и увидел противника по тени на Б и смог его забрать. Полезная хрень, эта тень))
Контра доросла до того, что было в той же колде еще 14 лет назад, вау
я уже удалил игру вы не даете кейс мне уже 23 дня
Кейс еженедельно при повышении уровня падает, лол.
Если никто из криворуких разработчиков не осмелится исправить насущную проблему "Ваш компьютер блокирует систему VAC" (поймут те, кто знает про проблему), CS2 можно также опускать в унитаз.
(Цитирую разработчика известной программы Win10Tweaker (не реклама), вот что он пишет по этой проблеме)
Это касается всех чистильщиков ПК, не только Win10Tweaker.
Твои слова да Гейбу в уши.....
Да я раньше юзал аулогик, часто за его кикало из игры, проверку вак не проходил. Решил просто, удалил аулогик и кс.
Нормальное решение 🤣