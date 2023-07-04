В Counter-Strike 2 тени и освещение будут напрямую влиять на геймплей

Компания Valve сильно изменила привычный игровой процесс в Counter-Strike 2 – теперь всё больше переменных влияет на ход матча. В новой версии шутера даже тени и освещение начнут играть ключевую роль.

По наблюдениям игроков, модельки в Counter-Strike 2 могут отбрасывать тень даже от искусственного источника света, например, продуктовых автоматов. При игре в определённых позициях данная механика позволит легко и безопасно вычислить оппонента.

В ролике ниже наглядно показано, как один из игроков получил преимущество благодаря теням и освещению. Некоторые пользователи заявили, что данная фишка не должна быть в CS 2. Другие же, например, рады таким нововведениям, которые освежают геймплей.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 июня разработчики CS 2 выпустили для игры крупное обновление размером в 4 ГБ. Valve обновила маппул шутера и пофиксила некоторые баги. Теперь в новой версии шутера доступна локации Nuke и Office, а Mirage убрали. Кроме того, в игре появился казуальный режим.

Согласно заявлению Valve, полноценный релиз CS 2 намечен на лето 2023 года, однако точной даты до сих пор нет. На данный момент CS 2 доступна в рамках бета-тестирования.