Counter-Strike 2 Лето 2023
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В Counter-Strike 2 тени и освещение будут напрямую влиять на геймплей

Simple Jack

Компания Valve сильно изменила привычный игровой процесс в Counter-Strike 2 – теперь всё больше переменных влияет на ход матча. В новой версии шутера даже тени и освещение начнут играть ключевую роль.

По наблюдениям игроков, модельки в Counter-Strike 2 могут отбрасывать тень даже от искусственного источника света, например, продуктовых автоматов. При игре в определённых позициях данная механика позволит легко и безопасно вычислить оппонента.

В ролике ниже наглядно показано, как один из игроков получил преимущество благодаря теням и освещению. Некоторые пользователи заявили, что данная фишка не должна быть в CS 2. Другие же, например, рады таким нововведениям, которые освежают геймплей.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 июня разработчики CS 2 выпустили для игры крупное обновление размером в 4 ГБ. Valve обновила маппул шутера и пофиксила некоторые баги. Теперь в новой версии шутера доступна локации Nuke и Office, а Mirage убрали. Кроме того, в игре появился казуальный режим.

Согласно заявлению Valve, полноценный релиз CS 2 намечен на лето 2023 года, однако точной даты до сих пор нет. На данный момент CS 2 доступна в рамках бета-тестирования.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

пару дней назад играл в CS:GO, в мираже и увидел противника по тени на Б и смог его забрать. Полезная хрень, эта тень))

2
NatanieLzZ

Контра доросла до того, что было в той же колде еще 14 лет назад, вау

0
дима 353

я уже удалил игру вы не даете кейс мне уже 23 дня

-2
OculusMortem

Кейс еженедельно при повышении уровня падает, лол.

2
Merelone

Если никто из криворуких разработчиков не осмелится исправить насущную проблему "Ваш компьютер блокирует систему VAC" (поймут те, кто знает про проблему), CS2 можно также опускать в унитаз.

(Цитирую разработчика известной программы Win10Tweaker (не реклама), вот что он пишет по этой проблеме)

Это касается всех чистильщиков ПК, не только Win10Tweaker.

-5
Legend_of_the_Hero

Твои слова да Гейбу в уши.....

2
-zotik-

Да я раньше юзал аулогик, часто за его кикало из игры, проверку вак не проходил. Решил просто, удалил аулогик и кс.

1
Merelone -zotik-

Нормальное решение 🤣

0