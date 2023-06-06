В Counter-Strike 2 усилили Desert Eagle - разброс пистолета стал меньше

В Counter-Strike 2 был уменьшен разброс Desert Eagle по сравнению с CS:GO. Об этом сообщил пользователь Reddit под никнеймом UK-CS-ON-TOP.
В Counter-Strike 2 область пуль из Desert Eagle имеет структуру, а не хаотичный порядок. Спрей из Desert Eagle начинается снизу и идет вверх.
6 июня компания Valve опубликовала архив с моделями оружия Counter-Strike 2 для использования в Мастерской Steam. Файлы выложены на официальном сайте игры.
Возвращаемся к прекрасной стрельбе из 1.6.
Всё ещё играют люди, серверов хватает, кайфую с неё куда больше. В GO уже захожу, чтобы просто раз в неделю "шмотку" забрать)
Вас зовут случайно не Уретроград Утёносиндромович ?
а у меня coundition zero есть и я там с детства играю в 15 на 15 с ботами, просто для настроения)
с радужным цветом +100 урона ниже копчика