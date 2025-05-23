В Counter-Strike 2 вышел патч - добавили стикеры по Warhammer 40,000

Компания Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, приуроченное к старту чемпионата BLAST.tv Austin Major 2025. В нем разработчики добавили пропуск зрителя, капсулы с наклейками и стикерами с автографами киберспортсменов, и возможность выбрать фаворитов в Pick'Em.

Стоимость обычного пропуска зрителя BLAST.tv Austin Major 2025 составляет 810 рублей, а улучшенного с тремя дополнительными жетонами для сувениров — 1460 рублей. Геймеры уже могут выбрать фаворитов чемпионата в Pick'Em, а также приобрести капсулы с наклейками коллективов-участников и стикерами с автографами игроков.

В Counter-Strike 2 также добавили капсулы по вселенной Warhammer 40,000, которые приурочены к выставке Warhammer Skulls 2025. В них находятся тематические наклейки с логотипами Адептус Астартес, Предателей Астартес, Империума, Ксеносов.

Чемпионат BLAST.tv Austin Major 2025 пройдет с 2 по 22 июня в Остине, США. В турнире примут участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $1,25 млн.