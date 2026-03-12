В Counter-Strike 2 вышло обновление с коллекцией Dead Hand и изменениями карт

Для Counter-Strike 2 вышло небольшое обновление, которое добавило новую коллекцию предметов и внесло правки в карты. Апдейт уже доступен для загрузки.

Главным нововведением стала коллекция Dead Hand. В неё вошли 17 новых скинов для оружия, созданных авторами из сообщества. Кроме того, в коллекции появились 22 совершенно новых вида перчаток, которые относятся к редким специальным предметам.

Получить предметы из этой серии можно через Dead Hand Terminal — специальный контейнер, который может выпадать игрокам в качестве еженедельной награды.

Разработчики также внесли небольшие изменения в карты. На Dust II исправили пиксельную щель в двери на участке Outside Long, которая могла давать игрокам нежелательное преимущество.

Карта Alpine была обновлена до последней версии из мастерской сообщества и получила ряд улучшений от автора.