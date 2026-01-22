В Counter-Strike стартовал 4-й сезон Premier

Четвёртый сезон Premier уже стартовал и приносит с собой множество материалов от сообщества, внутриигровых предметов, изменений геймплея и исправлений ошибок.

Anubis возвращается после короткого «отпуска» — и не с пустыми руками. Карта получила ряд геймплейных корректировок. Подробности вы найдёте в списке изменений, но скажем кратко: это хорошие новости для любителей прострелов и «дырок». Также были внесены несколько небольших правок в баланс пистолетов-пулемётов, так что если вы давно собирались добавить MP7 или MP5-SD в свой арсенал — сейчас самое время.

К слову, самое время начать путь к медали четвёртого сезона. Как и прежде, цвет медали будет зависеть от наивысшего рейтинга CS, достигнутого за сезон, а полоски на ней будут отражать общее количество побед — по одной полосе за каждые 25 побед (максимум пять). Чтобы получить медаль, аккаунт должен быть в хорошем статусе, необходимо одержать 25 побед в матчах Premier и иметь активный рейтинг CS на момент окончания сезона.

Карты сообщества

С новым сезоном в игру добавляется новый набор карт от сообщества. От извилистых маршрутов Stronghold до действующего вулкана на Sanctum — каждая карта привносит собственный характер и свежие геймплейные идеи. Карты Stronghold, Alpine и Warren доступны в режимах «Соревновательный», «Обычный» и «Бой насмерть», а Poseidon и Sanctum — в режиме Wingman.

Еженедельный набор

Сегодня мы добавляем две новые коллекции в ваш еженедельный набор наград. Одна — цветная, другая — нет. Какая есть какая, предлагаем догадаться самостоятельно.