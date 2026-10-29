В файлах Counter-Strike 2 нашли новое оружие - Valve тестирует винтовку LAR

В файлах CS2 нашли новое оружие – Valve тестирует винтовку LAR



После свежего обновления датамайнеры обнаружили модель LAR – ранее этот прототип фигурировал в файлах под названием M14. Судя по найденным анимациям, это может быть винтовка с рычажной перезарядкой и заряжанием по одному патрону.



Материалы оружия лежат в папке «do_not_ship», то есть до релиза оно явно ещё не готово. Valve официально LAR пока не анонсировала.