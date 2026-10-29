В файлах CS2 нашли новое оружие – Valve тестирует винтовку LAR
После свежего обновления датамайнеры обнаружили модель LAR – ранее этот прототип фигурировал в файлах под названием M14. Судя по найденным анимациям, это может быть винтовка с рычажной перезарядкой и заряжанием по одному патрону.
Материалы оружия лежат в папке «do_not_ship», то есть до релиза оно явно ещё не готово. Valve официально LAR пока не анонсировала.
В файлах Counter-Strike 2 нашли новое оружие - Valve тестирует винтовку LAR
В файлах CS2 нашли новое оружие – Valve тестирует винтовку LAR
Античит лучше бы нормальный сделали
И смысл в этой винтовке? Для ваншотных фликов есть AWP, для мобильного стрелка есть SSG 08. А без прицела у КТ целых две М4 и FAMAS до кучи. У Т есть калаш и Galil AR. Для какой роли этот ган я хз. Вангую, что он будет так же валяться на задворках лодаута как R8, MP5-SD и CZ-75.
Второй револьвер