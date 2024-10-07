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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 659 оценок

В Рио будет жарко - Групповой этап IEM Rio 2024 по CS2 вот-вот начнется

4efy
Новости

Вот и прошла недельная пауза после яркого Гранд-финала BLAST Fall Final 2024 по CS2, и наступило время отправиться Рио-де-Жанейро на турнир IEM Rio 2024. Сегодня, как уже было подмечено в заголовке, стартуют матчи в рамках группового этапа, где нас ждет целых восемь встреч в рамках Best of 1 и уже ближе к полуночи еще четыре противостояния между победителями, но уже в более привычном для всех формате - Best of 3.

Давайте взглянем на расписание первого дня:

  • 17:00 - FAZE CLAN vs FURIA
  • 17:00 - MOUZ vs PAIN
  • 18:00 - Imperial vs NAVI
  • 18:00 - Complexity vs Team Liquid
  • 19:00 - Team Vitality vs 9Z
  • 19:00 - G2 Esports vs Heroic
  • 20:00 - Virtus.Pro vs The Mongolz
  • 20:00 - Eternal Fire vs Astralis

Как мы видим, первый день групповых этапов IEM Rio 2024 действительно обещает быть жарким и не только потому, что мероприятие проходит в Рио-де-Жанейро. Следить же за событиями можно в прямом эфире на официальных каналах турнира. К слову, команды будут бороться не только за $250 тысяч призовых, но и за получения слота в IEM Katowice 2025.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Игромэнс

Эти турики заканчиваются вообще?

0
4efy

Пока идет сезон, нет. Потом наступает межсезонье, как и в любых других дисциплинах)

0
Cryptocurrencyhead

За NAVI с детства.

0
Raf9111

Они уже совсем не те к сожалению

0