В Рио будет жарко - Групповой этап IEM Rio 2024 по CS2 вот-вот начнется

Вот и прошла недельная пауза после яркого Гранд-финала BLAST Fall Final 2024 по CS2, и наступило время отправиться Рио-де-Жанейро на турнир IEM Rio 2024. Сегодня, как уже было подмечено в заголовке, стартуют матчи в рамках группового этапа, где нас ждет целых восемь встреч в рамках Best of 1 и уже ближе к полуночи еще четыре противостояния между победителями, но уже в более привычном для всех формате - Best of 3.

Давайте взглянем на расписание первого дня:

17:00 - FAZE CLAN vs FURIA

17:00 - MOUZ vs PAIN

18:00 - Imperial vs NAVI

18:00 - Complexity vs Team Liquid

19:00 - Team Vitality vs 9Z

19:00 - G2 Esports vs Heroic

20:00 - Virtus.Pro vs The Mongolz

20:00 - Eternal Fire vs Astralis

Как мы видим, первый день групповых этапов IEM Rio 2024 действительно обещает быть жарким и не только потому, что мероприятие проходит в Рио-де-Жанейро. Следить же за событиями можно в прямом эфире на официальных каналах турнира. К слову, команды будут бороться не только за $250 тысяч призовых, но и за получения слота в IEM Katowice 2025.