В Steam обнаружена новая схема обмана с поддельными скинами из CS2

Злоумышленники создают в Steam целые игры, единственная цель которых — наполнить их предметами, являющимися точными копиями ценных скинов из популярного шутера Valve. Ничего не подозревающим игрокам затем отправляются предложения обмена, где под видом редкого ножа или другого дорогого скина скрывается его бесполезный двойник.
Одним из ярких примеров стала игра под названием Plumber's Legacy, которая появилась в магазине Steam в конце июня 2025 года. Разработчики этого проекта скопировали популярные предметы из CS2, включая их названия и иконки, такие как Butterfly Knife | Marble Fade. Мошенники, владеющие этими поддельными предметами, рассылали предложения обмена, рассчитывая на невнимательность трейдеров. При беглом осмотре отличить подделку от оригинала крайне сложно, чем и пользовались обманщики.
Реакция Valve последовала достаточно быстро — игра Plumber's Legacy была удалена из общего доступа в Steam вскоре после обнаружения мошеннической схемы. Однако сам прецедент вызывает серьезные опасения в сообществе. Появление подобных игр-клонов открывает новый вектор для атак на пользователей и их инвентари. Эксперты по безопасности и энтузиасты с площадок вроде SteamDB уже пометили данное приложение как подозрительное, предупреждая о возможном вредоносном характере.
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Нью Гейбл даже в своем стиме порядок навести не может, ну а что компания маленькая, рабочих рук не хватает
ГейБ занять более важными делами😂
У них там предметы для торговой площадки даже минимальную модерацию что ли не проходят?
отсортируй в поиске тима по дате выхода. удивишься сколько инди высеров из ассетов выходит. Но иди оты в коментах будут доказывать что инди сцена это спасение..
Когда то подобному мусору запретили карточки делать, а кучу шмота для тп пожалуйста рисуй не хочу получается
ну ток не давно хайповал кликер по бананам за которые дают "скины"..
надеюсь ни когда не пойму зачем тратить реальные деньги на игровые украшалки...
А зачем вообще что то делать?
тогда уж зачем вообще напрягаться задаваться вопросами?))
Вот и я о том одежда должна согревать еда насыщать, а картинка чуть ярче и цветастее на виртуальном автомате не добавить точности или урона) мир должен быть черно белым и пресным)
Без лоха и жизнь плоха...
Это многое говорит о Steam.
А местным дура**м только бы пообсирать steam и габена. Ведь это первый раз когда придумывают новый вектор атаки, никогда нигде такого не было и вот опять. Возьмем инфобез как пример. Сколько векторов атак существует, сколько CVE есть, сколько из них обнаруживают и устраняют? Просто овощи в комментах...
На картинке это что там хоть нарисовано?
Да пох. Нормальные люди понимают, что халявы не бывает, тем более в интернете, тем более от незнакомых людей. Никто не будет вам предлагать заведомо невыгодный для них обмен. Инвентарь скройте, и всё.