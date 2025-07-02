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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 866 оценок

В Steam обнаружена новая схема обмана с поддельными скинами из CS2

Extor Menoger Extor Menoger


Злоумышленники создают в Steam целые игры, единственная цель которых — наполнить их предметами, являющимися точными копиями ценных скинов из популярного шутера Valve. Ничего не подозревающим игрокам затем отправляются предложения обмена, где под видом редкого ножа или другого дорогого скина скрывается его бесполезный двойник.

Одним из ярких примеров стала игра под названием Plumber's Legacy, которая появилась в магазине Steam в конце июня 2025 года. Разработчики этого проекта скопировали популярные предметы из CS2, включая их названия и иконки, такие как Butterfly Knife | Marble Fade. Мошенники, владеющие этими поддельными предметами, рассылали предложения обмена, рассчитывая на невнимательность трейдеров. При беглом осмотре отличить подделку от оригинала крайне сложно, чем и пользовались обманщики.

Реакция Valve последовала достаточно быстро — игра Plumber's Legacy была удалена из общего доступа в Steam вскоре после обнаружения мошеннической схемы. Однако сам прецедент вызывает серьезные опасения в сообществе. Появление подобных игр-клонов открывает новый вектор для атак на пользователей и их инвентари. Эксперты по безопасности и энтузиасты с площадок вроде SteamDB уже пометили данное приложение как подозрительное, предупреждая о возможном вредоносном характере.

17
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Генерал Анатолий

Нью Гейбл даже в своем стиме порядок навести не может, ну а что компания маленькая, рабочих рук не хватает

10
QueerMalden

ГейБ занять более важными делами😂

Kamishini1993

У них там предметы для торговой площадки даже минимальную модерацию что ли не проходят?

5
Extor Menoger

отсортируй в поиске тима по дате выхода. удивишься сколько инди высеров из ассетов выходит. Но иди оты в коментах будут доказывать что инди сцена это спасение..

5
Kamishini1993 Extor Menoger

Когда то подобному мусору запретили карточки делать, а кучу шмота для тп пожалуйста рисуй не хочу получается

Extor Menoger Kamishini1993

ну ток не давно хайповал кликер по бананам за которые дают "скины"..

1
Игорь Болонев

надеюсь ни когда не пойму зачем тратить реальные деньги на игровые украшалки...

5
-zotik-

А зачем вообще что то делать?

Игорь Болонев -zotik-

тогда уж зачем вообще напрягаться задаваться вопросами?))

2
-zotik- Игорь Болонев

Вот и я о том одежда должна согревать еда насыщать, а картинка чуть ярче и цветастее на виртуальном автомате не добавить точности или урона) мир должен быть черно белым и пресным)

КонстантинEscadron

Без лоха и жизнь плоха...

4
ZAUSA

Это многое говорит о Steam.

4
Skveg

А местным дура**м только бы пообсирать steam и габена. Ведь это первый раз когда придумывают новый вектор атаки, никогда нигде такого не было и вот опять. Возьмем инфобез как пример. Сколько векторов атак существует, сколько CVE есть, сколько из них обнаруживают и устраняют? Просто овощи в комментах...

3
Pastoral

На картинке это что там хоть нарисовано?

Блоха В Сарафане

Да пох. Нормальные люди понимают, что халявы не бывает, тем более в интернете, тем более от незнакомых людей. Никто не будет вам предлагать заведомо невыгодный для них обмен. Инвентарь скройте, и всё.