В Steam обнаружена новая схема обмана с поддельными скинами из CS2



Злоумышленники создают в Steam целые игры, единственная цель которых — наполнить их предметами, являющимися точными копиями ценных скинов из популярного шутера Valve. Ничего не подозревающим игрокам затем отправляются предложения обмена, где под видом редкого ножа или другого дорогого скина скрывается его бесполезный двойник.



Одним из ярких примеров стала игра под названием Plumber's Legacy, которая появилась в магазине Steam в конце июня 2025 года. Разработчики этого проекта скопировали популярные предметы из CS2, включая их названия и иконки, такие как Butterfly Knife | Marble Fade. Мошенники, владеющие этими поддельными предметами, рассылали предложения обмена, рассчитывая на невнимательность трейдеров. При беглом осмотре отличить подделку от оригинала крайне сложно, чем и пользовались обманщики.



Реакция Valve последовала достаточно быстро — игра Plumber's Legacy была удалена из общего доступа в Steam вскоре после обнаружения мошеннической схемы. Однако сам прецедент вызывает серьезные опасения в сообществе. Появление подобных игр-клонов открывает новый вектор для атак на пользователей и их инвентари. Эксперты по безопасности и энтузиасты с площадок вроде SteamDB уже пометили данное приложение как подозрительное, предупреждая о возможном вредоносном характере.