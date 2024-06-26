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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 592 оценки

Valve добавила в Counter-Strike 2 пять новых карт и настройки графики

butcher69
Новости

В ночь на 26 июня Valve выпустила объемное обновление для Counter-Strike 2, но новая операция так и не была представлена.

Патч размером 7 ГБ содержит ряд изменений, включая:

Новые карты:

  • Thera и Mills добавлены в соревновательный, обычный и Deathmatch режимы.
  • Memento и Assembly добавлены в режим для напарников.
  • Pool Day добавлена в "Гонку вооружений".

Исправления:

  • Исправлена ошибка с застреванием бомбы на Nuke, Ancient и Vertigo.
  • Исправлены баги со взрывчаткой на Anubis.

Обновления интерфейса:

  • Обновлена ​​панель MVP.
  • В Premier-режим добавлены анимированные панели MVP.
  • Добавлены новые условия для получения MVP, а также изменены некоторые из существующих.

Другие изменения:

  • В соревновательном режиме сброшены звания всех игроков (рекалибровка доступна после двух побед).
  • Добавлены новые настройки графики, позволяющие ограничить частоту кадров.
  • Всплывающие подсказки с рекомендациями по настройке FPS.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

-2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Rayjin

Еще Античит заработал нормально...

0
ogg_enjoyer

Ребята пишут здесь в комментах такие отзывы: Монополист; Можно вернуться назад в игру; Вкуснятина.
Тем временем игроки этой помойки, на 25ти летие игры, ждали чего угодно, НО НЕ ЭТОГО!

0
Raf9111

И никакой операции нету, ну просто ппц 🫠 походу ждать ее только к концу года, а новый кейс опять не раньше февраля. Обидненько конечно

0
sergeu78

да уж монополист. а ведь были конкуренты point black, combat arms, a.v.a.

-1
Пользователь ВКонтакте

опа 5 карт аж ну тогда есть повод зайти спустя пол года // Данил Бугаков

-2
Генерал Говард

Вот это я понимаю, как надо игру поддерживать, навалили вкуснятины, берем большую ложку и лопаем!

-3