Valve добавила в Counter-Strike 2 пять новых карт и настройки графики

В ночь на 26 июня Valve выпустила объемное обновление для Counter-Strike 2, но новая операция так и не была представлена.
Патч размером 7 ГБ содержит ряд изменений, включая:
Новые карты:
- Thera и Mills добавлены в соревновательный, обычный и Deathmatch режимы.
- Memento и Assembly добавлены в режим для напарников.
- Pool Day добавлена в "Гонку вооружений".
Исправления:
- Исправлена ошибка с застреванием бомбы на Nuke, Ancient и Vertigo.
- Исправлены баги со взрывчаткой на Anubis.
Обновления интерфейса:
- Обновлена панель MVP.
- В Premier-режим добавлены анимированные панели MVP.
- Добавлены новые условия для получения MVP, а также изменены некоторые из существующих.
Другие изменения:
- В соревновательном режиме сброшены звания всех игроков (рекалибровка доступна после двух побед).
- Добавлены новые настройки графики, позволяющие ограничить частоту кадров.
- Всплывающие подсказки с рекомендациями по настройке FPS.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Еще Античит заработал нормально...
Ребята пишут здесь в комментах такие отзывы: Монополист; Можно вернуться назад в игру; Вкуснятина.
Тем временем игроки этой помойки, на 25ти летие игры, ждали чего угодно, НО НЕ ЭТОГО!
И никакой операции нету, ну просто ппц 🫠 походу ждать ее только к концу года, а новый кейс опять не раньше февраля. Обидненько конечно
да уж монополист. а ведь были конкуренты point black, combat arms, a.v.a.
опа 5 карт аж ну тогда есть повод зайти спустя пол года // Данил Бугаков
Вот это я понимаю, как надо игру поддерживать, навалили вкуснятины, берем большую ложку и лопаем!