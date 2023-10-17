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Counter-Strike 2 28.09.2023
6.5 337 оценок

Valve исправила в Counter-Strike 2 баг с наклоном в стиле Майкла Джексона

KoRnEr
Новости

Valve выпустила крупное обновление для Counter-Strike 2 с несколькими исправлениями, включая исправление забавного бага, заставлявшего персонажей наклоняться «в стиле Майкла Джексона».

Баг игроки обнаружили с недавним обновлением, он проявлялся, когда игрок использовал снайперский прицел после бега. Тело персонажа наклонялось, а ноги при этом оставались неподвижными, что напоминало известное танцевальное движение короля поп-музыки. Баг быстро стал мемом и разлетелся в соцсетях.

Помимо исправления этого бага, разработчики также внесли ряд изменений в игровой процесс:

  • Теперь, если снаряжение игрока не совпадает с данными сервера (например, если матч начался в момент выпуска обновления), в меню покупок будет отображаться снаряжение, установленное сервером.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли проникать сквозь потолок.
  • Скорректированы шейдеры моделей игроков, чтобы улучшить их видимость.

Внесены также различные исправления и улучшения на картах Inferno, Mirage, Nuke, Overpass и Vertigo. Подробный список изменений опубликован в Steam.

Counter-Strike 2 вышла 27 сентября 2023 г. Игра доступна всем пользователям бесплатно. Разработчики описывают её как «бесплатное улучшение для CS:GO, которое знаменует собой крупнейший технологический скачок в истории серии».

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-2
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Дядя Бoгдан

билли джин насрал в кувшин ау ау

6
KANSERVATOR

Аню ели волки, Аню волки ели

1
tash1t

https://www.youtube.com/shorts/d-4W3eBj3aM - но зато добавили Шакиру)

2
говноед киллер 2007

не баг а фича

1
bysaturn

Автор ты бы ещё через месяц это запостил

0
TAPAKAH222
Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли проникать сквозь потолок.

Это как на cs_mansion когда-то?

0
Rush_2020

Сегодня в катке я видел этот баг, не хрена не чего не исправили, трессеры через карту пролетают...

-3