Valve исправила в Counter-Strike 2 баг с наклоном в стиле Майкла Джексона

Valve выпустила крупное обновление для Counter-Strike 2 с несколькими исправлениями, включая исправление забавного бага, заставлявшего персонажей наклоняться «в стиле Майкла Джексона».
Баг игроки обнаружили с недавним обновлением, он проявлялся, когда игрок использовал снайперский прицел после бега. Тело персонажа наклонялось, а ноги при этом оставались неподвижными, что напоминало известное танцевальное движение короля поп-музыки. Баг быстро стал мемом и разлетелся в соцсетях.
Помимо исправления этого бага, разработчики также внесли ряд изменений в игровой процесс:
- Теперь, если снаряжение игрока не совпадает с данными сервера (например, если матч начался в момент выпуска обновления), в меню покупок будет отображаться снаряжение, установленное сервером.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли проникать сквозь потолок.
- Скорректированы шейдеры моделей игроков, чтобы улучшить их видимость.
Внесены также различные исправления и улучшения на картах Inferno, Mirage, Nuke, Overpass и Vertigo. Подробный список изменений опубликован в Steam.
Counter-Strike 2 вышла 27 сентября 2023 г. Игра доступна всем пользователям бесплатно. Разработчики описывают её как «бесплатное улучшение для CS:GO, которое знаменует собой крупнейший технологический скачок в истории серии».
билли джин насрал в кувшин ау ау
Аню ели волки, Аню волки ели
https://www.youtube.com/shorts/d-4W3eBj3aM - но зато добавили Шакиру)
не баг а фича
Автор ты бы ещё через месяц это запостил
Это как на cs_mansion когда-то?
Сегодня в катке я видел этот баг, не хрена не чего не исправили, трессеры через карту пролетают...