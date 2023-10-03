Valve начала процесс разблокирования пользователей с Windows 7 в Counter-Strike 2

2 октября 2023 года Valve начала процесс разблокирования в Steam пользователей с ПК на Windows 7 в Counter-Strike 2. Фактически пользователи Windows 7 в Counter-Strike 2 блокировались античитом Valve (VAC - Valve Anticheat System), якобы, за использование запрещённых утилит, хотя на деле игроки просто запускали тайтл на старой ОС.

«Приносим всем свои извинения. Похоже, мы допустили ошибку. Мы снимаем ошибочную блокировку. Теперь вы снова можете играть на серверах этой игры, защищённой VAC», — сообщили в Valve затронутым инцидентом пользователям. В компании заявили об их скорой разблокировке.

Игровые эксперты из сообщества пояснили, что Valve потребуется несколько суток, чтобы разблокировать всех игроков в Counter-Strike 2 на Windows 7.

В конце сентября пользователи с ПК на Windows 7 сообщили о блокировке аккаунтов в Counter-Strike 2 из-за использования читерского ПО, хотя у них в системе ничего такого не установлено, а предыдущая версия Counter-Strike: Global Offensive запускалась стабильно и без блокировок со стороны Steam. Игрокам настоятельно советуют не запускать Counter-Strike 2 в Windows 7 из-за возможности получения подобного бана со стороны Valve.

Сообщество игроков подняло эту тему на форуме Steam, где от разработчиков просили выпустить патч против этой проблемы, обратить особое внимание на инцидент и обновить систему защиты тайтла.

По состоянию на конец августа 2023 года операционную систему Windows 7 использовали около 1,3% из общей доли пользователей в Steam.

В марте этого года Valve объявила, что игровая платформа Steam прекратит поддержку Windows 7 и Windows 8/8.1 с 1 января 2024 года. После этой даты клиент Steam будет работать только на ПК с Windows 10/11. Valve попросила игроков своевременно подготовиться к этому событию и обновить операционную систему.

Ранее пользователи macOS сообщили, что не могут запустить новую игру Counter-Strike 2 на своих ПК. При попытке запуска игра выдаёт ошибку. В техподдержке Steam ответили, что у разработчиков не планируется в скором времени обновлений по этому вопросу. Проблема усугубляется тем, что Valve полностью убрала из Steam доступ к Counter-Strike: Global Offensive, заменив её на Counter-Strike 2, а вот у CS:GO была нативная версия для ПК на macOS.