Valve начала процесс разблокирования пользователей с Windows 7 в Counter-Strike 2

2 октября 2023 года Valve начала процесс разблокирования в Steam пользователей с ПК на Windows 7 в Counter-Strike 2. Фактически пользователи Windows 7 в Counter-Strike 2 блокировались античитом Valve (VAC - Valve Anticheat System), якобы, за использование запрещённых утилит, хотя на деле игроки просто запускали тайтл на старой ОС.
«Приносим всем свои извинения. Похоже, мы допустили ошибку. Мы снимаем ошибочную блокировку. Теперь вы снова можете играть на серверах этой игры, защищённой VAC», — сообщили в Valve затронутым инцидентом пользователям. В компании заявили об их скорой разблокировке.
Игровые эксперты из сообщества пояснили, что Valve потребуется несколько суток, чтобы разблокировать всех игроков в Counter-Strike 2 на Windows 7.
В конце сентября пользователи с ПК на Windows 7 сообщили о блокировке аккаунтов в Counter-Strike 2 из-за использования читерского ПО, хотя у них в системе ничего такого не установлено, а предыдущая версия Counter-Strike: Global Offensive запускалась стабильно и без блокировок со стороны Steam. Игрокам настоятельно советуют не запускать Counter-Strike 2 в Windows 7 из-за возможности получения подобного бана со стороны Valve.
Сообщество игроков подняло эту тему на форуме Steam, где от разработчиков просили выпустить патч против этой проблемы, обратить особое внимание на инцидент и обновить систему защиты тайтла.
По состоянию на конец августа 2023 года операционную систему Windows 7 использовали около 1,3% из общей доли пользователей в Steam.
В марте этого года Valve объявила, что игровая платформа Steam прекратит поддержку Windows 7 и Windows 8/8.1 с 1 января 2024 года. После этой даты клиент Steam будет работать только на ПК с Windows 10/11. Valve попросила игроков своевременно подготовиться к этому событию и обновить операционную систему.
Ранее пользователи macOS сообщили, что не могут запустить новую игру Counter-Strike 2 на своих ПК. При попытке запуска игра выдаёт ошибку. В техподдержке Steam ответили, что у разработчиков не планируется в скором времени обновлений по этому вопросу. Проблема усугубляется тем, что Valve полностью убрала из Steam доступ к Counter-Strike: Global Offensive, заменив её на Counter-Strike 2, а вот у CS:GO была нативная версия для ПК на macOS.
Когда высшие силы дают шанс , чтобы они не играли в каловую массу, но "люди" сами туда ныряют))0)
Смысл сидеть на 7ке? Если у многих игр минималка в10
Так ее туда пихают просто потому что 7 больше не обновляется, и разрабы скорей всего тоже на ней не работают больше...
Не все далеко играют в игры...тем более которые только на 10 ке и выше.Я вот посмотрел за год их достаточно...не играю до сих пор ни в одну.Посмотрел...поиграл часок-другой...и удалил.7ка стабильная винда...и в ней еще нет такого набора всякой дряни..которая за тобой следит везде...у меня вот 11.За год никаких нареканий.А вот обновы покачал...и экранная клава слетела почему-то.Теперь нет её..сторонние использую проги.Если придется переустанавливать винду...то ставить 11 уже нгаверное не стану.7 ка стоит на другом пк уже 7 лет..её может и воткну....а так к Линуксу присматриваюсь.Подумываю точнее...а то винда везде с целью контролировать ставит себе задачу на 1 место.А не мое удобство.И постоянно непонятные обновы...после которых тупить что-то начинает...или по другому вести себя.
Вот зачем? Пусть сидят там где сейчас семёрка)))))))))))
Десятка и Линукс 11 ( с оболочкой андроййд) давно там на ПМЖ