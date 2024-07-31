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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 613 оценок

Valve обновила курс доллара к рублю в Counter-Strike 2 и Dota 2

butcher69
Новости

В ночь с 30 на 31 июля компания Valve внесла изменения в систему курсов валют в своих популярных многопользовательских играх Counter-Strike 2 и Dota 2. Основное нововведение коснулось курса доллара по отношению к рублю, который был скорректирован с 92 до 86 рублей.

Это изменение привело к снижению цен на различные внутриигровые предметы. Так, капсула к мейджору теперь стоит 22 рубля, ключи к кейсам обойдутся игрокам минимум в 215 рублей, а Аркана стала стоить 3 050 рублей, вместо 3 250.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Samson48

Счастье то какое.)

8
JustA_NiceGuy

Для школоты однозначно. Я одному пытался вправить мозги, но не получилось. Зависимость там по хуже, чем от реальной дряни.

0
tvorog8088

Хорошо когда цб курс устанавливает а не спекулянты.

0