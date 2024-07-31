Valve обновила курс доллара к рублю в Counter-Strike 2 и Dota 2

В ночь с 30 на 31 июля компания Valve внесла изменения в систему курсов валют в своих популярных многопользовательских играх Counter-Strike 2 и Dota 2. Основное нововведение коснулось курса доллара по отношению к рублю, который был скорректирован с 92 до 86 рублей.
Это изменение привело к снижению цен на различные внутриигровые предметы. Так, капсула к мейджору теперь стоит 22 рубля, ключи к кейсам обойдутся игрокам минимум в 215 рублей, а Аркана стала стоить 3 050 рублей, вместо 3 250.
Счастье то какое.)
Для школоты однозначно. Я одному пытался вправить мозги, но не получилось. Зависимость там по хуже, чем от реальной дряни.
Хорошо когда цб курс устанавливает а не спекулянты.