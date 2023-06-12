Valve объявила о второй волне приглашений в CS2 для обычных игроков

Counter-Strike 2 получила обновление в ночь на 10 июня. В нем было исправлено множество багов, а также были выданы новые приглашения в бета-тестировании для обычных игроков и изменена система получения кейсов после матчей. Информация о патче опубликована в официальном блоге шутера.

Изменение в CS:GO:

Теперь пользователи получают кейс при первом еженедельном повышении уровня, а не после случайно проведенного количества времени в игре.

Список основных изменений CS2:

На Mirage убран прострел через дверь в сторону коннектора.

На Mirage убрана щель в коробках в центре карты.

На Mirage убрана пиксельная щель на «тикет боксе».

На Mirage добавлена возможность запрыгнуть на «фаер бокс» с обратной стороны.

Исправлены различные ошибки при столкновении игрока и гранаты.

Исправлен баг, при котором игроки, носившие С4 и отключившиеся от игры, пропадали вместе с ней.

Бонусное оружие в режиме «Бой Насмерть» теперь учитывает выбранное игроком снаряжение.

Улучшен внешний вид SCAR-20 и G3SG1.

Выход CS 2 запланирован на лето 2023 года. С 22 мая проходит закрытое бета-тестировании шутера, приглашение выдается некоторым игрокам в главном меню CS:GO. Ночью на 7 июня компания Valve заменила Dust2 на Mirage на игро.