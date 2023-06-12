Counter-Strike 2 Лето 2023
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Valve объявила о второй волне приглашений в CS2 для обычных игроков

Simple Jack
Новости

Counter-Strike 2 получила обновление в ночь на 10 июня. В нем было исправлено множество багов, а также были выданы новые приглашения в бета-тестировании для обычных игроков и изменена система получения кейсов после матчей. Информация о патче опубликована в официальном блоге шутера.

Изменение в CS:GO:

  • Теперь пользователи получают кейс при первом еженедельном повышении уровня, а не после случайно проведенного количества времени в игре.

Список основных изменений CS2:

  • На Mirage убран прострел через дверь в сторону коннектора.
  • На Mirage убрана щель в коробках в центре карты.
  • На Mirage убрана пиксельная щель на «тикет боксе».
  • На Mirage добавлена возможность запрыгнуть на «фаер бокс» с обратной стороны.
  • Исправлены различные ошибки при столкновении игрока и гранаты.
  • Исправлен баг, при котором игроки, носившие С4 и отключившиеся от игры, пропадали вместе с ней.
  • Бонусное оружие в режиме «Бой Насмерть» теперь учитывает выбранное игроком снаряжение.
  • Улучшен внешний вид SCAR-20 и G3SG1.

Выход CS 2 запланирован на лето 2023 года. С 22 мая проходит закрытое бета-тестировании шутера, приглашение выдается некоторым игрокам в главном меню CS:GO. Ночью на 7 июня компания Valve заменила Dust2 на Mirage на игро.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
KIBERMAX

Много вопросов к этой раздаче, дают доступ тем кто особо не играл в эту помойку.

-1
Ray Liotta

я вот год с лишним не играл, разумеется вторую часть хотелось бы протестить, мне дадут приглашение?

1
Евгений Кондратенко

У них с этим вообще странно. Когда была первая волна инвайтов, то они говорили, что дают тем, кто играл в последнее время в ММ, не имеет VAC бана и имеет премиум. У меня были все условия, но инвайт не дали. Зато в комметах люди писали, что играли мало или давно, зашли проверить, а там инвайт. Я уже месяца 2 назад ушел в Valorant. Увидел новость про новые инвайты и решил скачать игру и зайти. Авось повезет

0
Negih Ray Liotta

Систему никто не знает. Как работает - непонятно. Кто-то наиграл 100 часов и им дали, а кто-то 10к часов и без бетки сидит. Кто-то годы не заходил и получил.

Тут тёмная история, просто надо дождаться или доступа к бетке или релиз КС2.

0
KIBERMAX Ray Liotta

Я имел ввиду, нулевые аккаунты, у которых 100+ часов(даже 200+ нет), и ничего больше.

0