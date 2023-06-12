Valve объявила о второй волне приглашений в CS2 для обычных игроков

Counter-Strike 2 получила обновление в ночь на 10 июня. В нем было исправлено множество багов, а также были выданы новые приглашения в бета-тестировании для обычных игроков и изменена система получения кейсов после матчей. Информация о патче опубликована в официальном блоге шутера.
Изменение в CS:GO:
- Теперь пользователи получают кейс при первом еженедельном повышении уровня, а не после случайно проведенного количества времени в игре.
Список основных изменений CS2:
- На Mirage убран прострел через дверь в сторону коннектора.
- На Mirage убрана щель в коробках в центре карты.
- На Mirage убрана пиксельная щель на «тикет боксе».
- На Mirage добавлена возможность запрыгнуть на «фаер бокс» с обратной стороны.
- Исправлены различные ошибки при столкновении игрока и гранаты.
- Исправлен баг, при котором игроки, носившие С4 и отключившиеся от игры, пропадали вместе с ней.
- Бонусное оружие в режиме «Бой Насмерть» теперь учитывает выбранное игроком снаряжение.
- Улучшен внешний вид SCAR-20 и G3SG1.
Выход CS 2 запланирован на лето 2023 года. С 22 мая проходит закрытое бета-тестировании шутера, приглашение выдается некоторым игрокам в главном меню CS:GO. Ночью на 7 июня компания Valve заменила Dust2 на Mirage на игро.
Много вопросов к этой раздаче, дают доступ тем кто особо не играл в эту помойку.
я вот год с лишним не играл, разумеется вторую часть хотелось бы протестить, мне дадут приглашение?
У них с этим вообще странно. Когда была первая волна инвайтов, то они говорили, что дают тем, кто играл в последнее время в ММ, не имеет VAC бана и имеет премиум. У меня были все условия, но инвайт не дали. Зато в комметах люди писали, что играли мало или давно, зашли проверить, а там инвайт. Я уже месяца 2 назад ушел в Valorant. Увидел новость про новые инвайты и решил скачать игру и зайти. Авось повезет
Систему никто не знает. Как работает - непонятно. Кто-то наиграл 100 часов и им дали, а кто-то 10к часов и без бетки сидит. Кто-то годы не заходил и получил.
Тут тёмная история, просто надо дождаться или доступа к бетке или релиз КС2.
Я имел ввиду, нулевые аккаунты, у которых 100+ часов(даже 200+ нет), и ничего больше.