Valve ограничила скорость банни-хопа в Counter-Strike 2

Разработчики ограничили скорость банни-хопа (распрыжки), а также отрегулировали высоту игровой камеры. На карте Nuke тени у торговых автоматов больше не мерцают.

Список изменений патча для Counter-Strike 2:

Устранён баг с хлопками и прерывистостью звука, который был вызван ранним завершением проигрывания некоторых эффектов;

Банни-хоп (распрыжка) теперь ограничен по скорости. Для возвращения к прежним настройкам можно ввести команду sv_enablebunnyhopping 1;

На карте Nuke тени у торговых автоматов больше не мерцают.

В ночь с 29 на 30 июня разработчики Counter-Strike 2 выпустили для игры крупное обновление размером в 4 ГБ. Valve обновила маппул шутера и пофиксила некоторые баги.

Согласно заявлению Valve, полноценный релиз CS 2 намечен на лето 2023 года, однако точной даты до сих пор нет. На данный момент CS 2 доступна в рамках бета-тестирования. Первый мейджор на новой версии шутера проведёт турнирный оператор PGL. Организаторы чемпионата уже запустили в продажу билеты.