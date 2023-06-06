Valve опубликовала официальные модели оружия из Counter-Strike 2

Разработчики Counter-Strike 2 опубликовали официальные модели оружия из новой версии шутера для создания обликов и другого использования в Мастерской Steam. Об этом сообщил датамайнер Gabe Follower в личном Telegram-канале.

Архив с моделями оружия из Counter-Strike 2 появился на официальном сайте шутера. Gabe Follower отметил, что в списке есть weapon_pist_taser — электрошоковый пистолет Zeus x27.

Valve анонсировала Counter-Strike 2 в марте 2023 года. Компания рассказала, что релиз новой версии шутера на движке Source 2 запланирован на лето 2023 года. 22 марта разработчики запустили закрытое бета-тестирование CS2, приглашение для участия в котором компания рассылала определенным пользователям.