Студия Valve представила короткий тизер, намекающий на скорое возвращение легендарной карты Cobblestone в Counter-Strike 2. Судя по ролику, локацию переработали в зимней стилистике, однако точная дата выхода и её статус в соревновательном режиме пока остаются в тайне.

В свежем видео показан заснеженный облик хорошо знакомой фанатам арены. Пока неясно, затронут ли изменения только визуальную часть или разработчики также скорректируют геометрию уровней, проходы и ключевые позиции.

Хотя официальных комментариев о грядущем апдейте еще не поступало, Valve традиционно публикует подобные анонсы прямо перед выходом крупных патчей. Это позволяет надеяться, что релиз обновленной карты состоится совсем скоро.

У Cobblestone богатое киберспортивное прошлое: она входила в активный турнирный список с 2014 по апрель 2018 года, после чего уступила место Dust2 и со временем пропала из матчмейкинга. Последний раз профессиональные команды играли на ней в рамках мейджора на ELEAGUE Major Boston 2018.