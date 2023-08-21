Valve планирует перевести матчи на систему раундов, применявшуюся в начале эпохи Counter-Strike

Датамайнер сообщил, что в CS2 предположительно игра будет проходить до победы в 13 раундах. Такая система когда-то уже использовалась в CS, однако уже многие годы принято играть до победы в 16 раундах. Почему в свое время состоявшийся переход к 16 раундам остается загадкой, однако систему к победе в 13 раундах воскресил VALORANT.

К тому же, в Валоранте более продумана и простая система дополнительных раундов в случае ничьи. При счете 12-12 начинается только один овертайм, который продолжается, пока одна из команд не получит преимущество в 2 раунда. Вероятно, подобную систему могут ввести в свою игру и VALVE.

Многие эксперты CS:GO уже высказались за переход на систему MR12. Она должна сделать игры более динамичными и быстрыми, что позволит организаторам турниров проводить больше матчей в течение дня. В то же время, отказ от серии дополнительных позволит сделать матчи более предсказуемыми в плане продолжительности.

С другой стороны, система MR15 давала свои преимущества, среди которых невероятные камбеки со счетов x-13, x-14 или x-15, которые были бы просто невозможны при системе MR12. Действительно Valve перейдет с MR15 на MR12 мы узнаем только с выходом CS2.