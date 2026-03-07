ЧАТ ИГРЫ
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.2 1 059 оценок

Valve планируют добавить достижения и карточки в Counter-Strike 2

Глeб Глeб

С релизом Counter-Strike 2 в сентябре 2023 года Valve полностью удалили все 167 достижений из CS:GO. В игре осталось лишь одно скрытое достижение — «Новое начало», которое выдается за запуск игры. Несмотря на многочисленные просьбы сообщества, разработчики до сих пор не представили новую систему.

Казалось бы, переход с CS:GO на Counter-Strike 2 случился более двух лет назад, но очень многие моменты до сих пор относят игру к прошлой версии. В игре нет полноценных достижений, значок и карточки все еще старые, в магазине очков тоже лежат предметы времен CS:GO. Последние изменения намекают на то, что разработчики хотят положить этому конец.

Вчера предыдущая версия игры была перенесена на отдельную ветку, а уже сегодня разработчики сделали еще одну замену, делающую CS2 уникальной. Все винилы Наборов музыки, выпущенных после перехода на новую игру, заимели новую модельку, где на диске красуется лого Counter-Strike 2. Некоторые датамайнеры всерьез рассуждают о том, что перенос CS:GO был сделан как раз для того, чтобы дать Counter-Strike 2 уникальность в виде достижений, значка и карточек.

Комментарии:  10
D4GoldenHour

Ну и посмешище Valve. Не добавить такое с релиза в свою игру, которая по сути является лицом платформы...

Yoshemitsu

О да.... достижения... и карточки...

ммммм

Giggity

Пусть лучше уберут торговую площадку именно для этой игры и еженедельные дропы , посмотрим кому вообще "игра" нужна будет 😂, может и читаков поменьше станет 🤣

Real Slim Shady

А зачем

Kitsu-NeshKaa

А баны они тоже перенесут из кс2 в кс:го?

