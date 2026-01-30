Valve подкрутила гранаты и звук: для Counter-Strike 2 вышел патч

В ночь с 29 на 30 января Valve выпустила очередное техническое обновление для Counter-Strike 2. Патч получился небольшим по объёму, но затронул сразу несколько важных аспектов — от баланса до пользовательского контента.
Ключевым изменением стала корректировка урона от осколочных гранат. Теперь взрывы, происходящие в воздухе рядом с поверхностью, не рассчитываются так, словно граната сработала прямо на земле, что должно сделать урон более предсказуемым и честным в боевых ситуациях.
Также разработчики внесли правки в звучание ножей, улучшив их аудиофидбек. Для создателей пользовательских карт добавлен новый метод сохранения изменённых настроек игрока, а список разрешённых консольных команд на таких картах был ограничен в целях стабильности и безопасности.
Кроме того, карта Stronghold была обновлена до последней версии из мастерской. Вместе с этим патч включает общие улучшения производительности и стабильности клиента. Valve продолжает постепенно дорабатывать CS2, реагируя на отзывы сообщества.
Прям революционные изменения)
да бездари сидят, создают видимость какой-то деятельности.
Реально бездари, нового контента нет. Но хомячки сами себе придумают забаву.
Вот читаешь иногда логи патчей и думаешь, а игре точно столько то лет. Например с гранатами.