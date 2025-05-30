Valve пригласила автора оригинальной Counter-Strike на его первый турнир

Чемпионат проведут в июне 2025 года

Создатель оригинальной версии шутера Counter-Strike Мин Ли получил официальное приглашение от компании Valve на BLAST.tv Austin Major 2025. Автор игры отметил, что это будет первый в его жизни чемпионат серии мейджор.

Только что получил приглашение на Austin Major. С нетерпением жду своего первого мейджора в жизни.

Мин ли также рассказал о любимых профессиональных игроках в Counter-Strike 2, за которыми он следит. Одним из них стал Данил donk Крышковец — российский про-игрок и участник состава Team Spirit.

ZywOo, мне определенно нравится за ним смотреть. Ropz очень крутой, он хорош во время клатчей. Иногда следить за ним это полное безумие. Точно в списке donk. Иногда смотришь за ним, а он просто невероятно стреляет, делает бешеные серии убийств. Просто вау. Это просто нечеловеческая [игра], иногда кажется, будто он играет с аим-ботом или вроде того. Это невероятно.

Чемпионат BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2 пройдет с 3 по 22 июня в США. На турнире выступят 32 коллектива, которые разыграют призовой фонд в размере $1,25 млн.