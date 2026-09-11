Valve пригрозила судом и закрыла крупный сервис скинчейнджера для Counter-Strike 2 в России

Компания Valve инициировала юридическое преследование создателей стороннего программного обеспечения для Counter-Strike 2 на территории России. Через представляющую ее интересы юридическую фирму "Мэллинг, Войтишкин и партнеры" разработчики шутера направили официальную досудебную претензию владельцам одной из крупнейших платформ по замене скинов. В документе от 1 сентября 2026 года юристы потребовали немедленно прекратить работу сервиса, закрыть сайт и удалить весь исходный код утилиты.

В тексте претензии представители американской корпорации указали на умышленное нарушение исключительных прав на программное обеспечение, товарные знаки и внутриигровые косметические предметы, включая внешний вид оружия, ножей и перчаток. В случае отказа выполнить требования юридическая фирма предупредила о готовности обратиться в суд для взыскания внушительной денежной компенсации, а также направить материалы в правоохранительные органы для проверки на наличие состава уголовного преступления.

Авторы скинчейнджера решили не доводить дело до судебных разбирательств и объявили о полной ликвидации сервиса. Команда разработчиков утилиты отметила в своем обращении, что получила претензию от представителей Valve в России с требованием прекратить функционирование сайта и софта, из-за чего у проекта не осталось иного выбора, кроме закрытия после ровно 2 лет существования.

Сложившаяся ситуация вызвала бурную реакцию игрового сообщества и профильных инсайдеров. Блогер Gabe Follower подчеркнул, что этот инцидент стал первым подобным прецедентом юридического преследования разработчиков стороннего софта со стороны Valve в российском правовом поле, особенно с учетом действующих санкционных ограничений. При этом многие пользователи обратили внимание на показательную избирательность компании при решении проблем шутера.

Игроки массово выражают возмущение тем, с какой скоростью авторы проекта задействуют юридические механизмы ради защиты собственной прибыли. В то время как соревновательный режим Counter-Strike 2 на протяжении длительного времени страдает от засилья агрессивных читеров с крутилками и автоприцелом, а фирменная система античита не справляется с базовыми угрозами, разработчики бросили силы на войну с косметической модификацией. Программы для смены скинов лишь визуально меняли внешний вид инвентаря на экране конкретного пользователя и не давали преимуществ в бою, однако напрямую снижали продажи официальных кейсов.

Некоторые аналитики и участники сообщества считают этот шаг тревожным сигналом для всего рынка виртуальных предметов. По мнению ряда обозревателей, атака на создателей скинчейнджеров может оказаться лишь началом масштабной кампании по полной монополизации оборота скинов, в рамках которой Valve попытается полностью ограничить внешнюю торговлю и замкнуть все финансовые потоки исключительно внутри своей экосистемы.